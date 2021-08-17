На новом горячем фото Таня Брык позирует в крохотном бикини собственного бренда "BY TATTI". Кадр настолько сильно понравился ее фанатам, что они буквально засыпали ее лайками, а также комментариями.
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Подписчики украинской модели не только оценили элемент гардероба, но и роскошные формы красавицы. Спойлер: не менее соблазнительное фото появилось и на странице бренда. Но сначала айда знакомиться с комментариями, которые оставили под ее постом сторонники:
- "Ваше тело идеальное";
- "Настоящий пожар";
- "Идеальное все";
- "Мокрая и горячая";
- "Боже, как же шикарно";
- "Какая же красота";
- "Я считаю, это бомба";
- "Богиня".
Таня Брык снялась в крошечном бикини / Фото с инстаграма Брык
Новые фото Тани Брык не на шутку взбудоражили пользователей сети / Фото с инстаграма Брык
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