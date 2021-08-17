На новом горячем фото Таня Брык позирует в крохотном бикини собственного бренда "BY TATTI". Кадр настолько сильно понравился ее фанатам, что они буквально засыпали ее лайками, а также комментариями.

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Подписчики украинской модели не только оценили элемент гардероба, но и роскошные формы красавицы. Спойлер: не менее соблазнительное фото появилось и на странице бренда. Но сначала айда знакомиться с комментариями, которые оставили под ее постом сторонники:

  • "Ваше тело идеальное";
  • "Настоящий пожар";
  • "Идеальное все";
  • "Мокрая и горячая";
  • "Боже, как же шикарно";
  • "Какая же красота";
  • "Я считаю, это бомба";
  • "Богиня".

Таня Брик снялась в крошечном бикини
Таня Брык снялась в крошечном бикини / Фото с инстаграма Брык

Читатели в восторге от фото Тани Брик
Новые фото Тани Брык не на шутку взбудоражили пользователей сети / Фото с инстаграма Брык

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