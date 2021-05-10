Сразу же спешим тебя успокоить: это архивное фото. Просто Таня Брык тоже мечтает о путешествиях. А делает это она с помощью ярких кадров, которые нравятся не только нам, но и ее подписчикам.

Тебе понравится Бывшая звезда "ВИА Гры" снялась в откровенном бикини, чем взбудоражила сеть: горячее фото

"А пока я помечтаю о теплых днях, песчаных пляжах и отдыхе", – написала Таня Брык под постом.

Мы держим кулачки за то, чтобы ее мечты как можно скорее стали реальностью. Ведь мы хотим, чтобы вместо таких архивных фото красавица выкладывала свежие, не менее горячие. К слову, подписчикам модели безумно понравилось фото, поэтому они буквально засыпали ее комментариями:

"Какая красивая";

"Просто невероятно";

"Таня, вы в чрезвычайной физической форме";

"Боже, какая ты привлекательная";

"Я подумала, что это Белла Хадид";

"Схожу с ума".

Таня Брык однозначно заслуживает на твой лайк, а также комментарий. А лучшее, что ты можешь сделать, – подписаться на украинскую модель. Ты же не хочешь в будущем пропустить порцию горяченького от нее?