Ченнінг Татум – американський актор, продюсер і танцюрист. Свою кар'єру він розпочав у 2005 році, але здобув шалену популярність після зйомки у "Супер Майку". На його тілі усього 2 татуювання, але обидва мають для нього особливе значення. Розберімося на Men 24, що означають тату на тілі Ченнінга Татума.

Ченнінга Татума складно назвати фанатом татуювань. Але він на власному прикладі показує, що кожне зображення на твоєму тілі повинне мати певний сенс для тебе. Читай на Men 24, що означають тату на тілі Ченнінга Татума.

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1. Малюнок на руці

На правому біцепсі актора витатуйований дивний візерунок, який складається з ліній.

Значення: татуювання, яке збоку виглядає як ініціали "IH", розшифровується як "Залізний кінь". Татум зробив його на честь ранчо в Алабамі, яке належало його дядькові. З тим місцем у Ченнінга пов'язано безліч вражень, емоцій, а також подій.



Це татуювання присвячене дядьковому ранчо в Алабамі, де Татум провів багато часу / Фото з інстаграму Татума

2. Слова

На ребрах з лівого боку можна побачити кілька слів балійською мовою.

Значення: слова перекладаються як "пліч-о-пліч". Таке ж татуювання набила на своїй нозі його дружина Дженна Деван. Пара одружилася на Балі у 2009 році. І ці слова були частиною їхніх весільних клятв. Тому вони й вирішили набити їх на знак своєї любові. І хоч вони розлучилися у 2018 році, у них обох усе ще є ці татуювання на тілі.



Слова "пліч-о-пліч" набиті також на нозі його колишньої дружини Дженни Деван / Фото pinterest

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Більше на тілі Ченнінга Татума татуювань немає. Інші малюнки, які ти міг бачити у фільмах, були тимчасовими. Тож не ведися.

Ченнінг Татум – не перший голлівудський актор, на чиєму тілі є татуювання, присвячене уже колишній дружині. Тож ми тебе закликаємо: не роби так. Ти ж не можеш гарантувати, що ви будете разом завжди. А новій пасії може не надто сподобатися малюнок, присвячений колишній!