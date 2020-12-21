47-річний британський актор Джуд Лоу – справжній улюбленець мільйонів. Він зіграв у десятках фільмів, але останнім часом активно обговорюють його роль молодого Албуса Дамблдора у франшизі "Фантастичні звірі". Men 24 спробує розібратися, що означають татуювання, нанесені на тіло Джуда Лоу.

Джуда Лоу складно назвати фанатом татуювань, але його тіло таки прикрашають кілька малюнків. Гайда разом з Men 24 розбиратися, що ж означають татуювання на тілі Джуда Лоу.

Варте уваги Том Гарді: що означають татуювання зірки "Венома"

1. Татуювання риба

На лівому передпліччі Джуда Лоу красується малюнок риби.

Значення: Раніше Джуд зробив татуювання з текстом пісні "Sexy Sadie" англійського рок-гурту The Beatles. Якщо вірити джерелам, то тату він зробив для своєї колишньої дружини Седі Фрост, з якою він розлучився 29 жовтня 2003 року. Після цього він вирішив приховати текст пісні синьою рибкою. Саме ж татуювання – символ влади, лідерства, грації, краси, руху, вірності, успіху, щастя та помсти.



На лівому передпліччі Джуда Лоу – тату з рибою

2. Татуювання з текстом

Також на лівому передпліччі Джуда Лоу було татуювання з текстом.

Значення: А ось так і виглядало те татуювання, присвячене дружині. Як бачиш, рибка його мистецьки замаскувала, приховавши минуле під шаром фарби.



Саме цей текст Джуд Лоу присвятив своїй колишній дружині Седі Фрост

3. Символ

На правому передпліччі Джуда Лоу є ще одне мінімалістичне татуювання.

Значення: Якщо вірити джерелам, то це татуювання пов'язане з "Теорією ефекту метелика Роршаха" у поєднанні з ініціалами JL Джуда Лоу.



Юний Джуд Лоу хизується татуюванням з ініціалами JL

Тобі сподобається Джаред Лето: що означають татуювання на тілі фронтмена гурту Thirty Seconds to Mars

4. Піраміда

На лівому передпліччі, нижче рибки є ще одне татуювання.

Значення: Піраміда з 2 червоними крапками, 1 червоним колом і 1 зеленим колом, в якому є зелена крапка, символізує успіх важкої праці, яку він виконав протягом усього свого життя. Також воно означає кінцеву мету, яку актор хотів досягнути.



Піраміда – успіх важкої праці та мети, яку актор хоче досягнути

5. Мурашки

А ще на правому передпліччі Джуда Лоу є кілька маленьких мурашок.

Значення: Група мурах – символ важкої праці, організації, єдності, сили, працьовитості та дисципліни.



Група мурашок – символ важкої праці, єдності та сили

Дивися також Кріс Гемсворт: що означають тату бога грому та блискавки Тора

Джуд Лоу обожнює символізм і мінімалізм. Тож не дивно, що його татуювання невеликі, а також мають прихований, важливий для нього сенс. А ще цей актор на своєму прикладі доводить, що набивати на тілі малюнки, присвячені коханим – не найкраща ідея!