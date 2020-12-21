Джуд Лоу: що означають татуювання на тілі молодого Албуса Дамблдора
47-річний британський актор Джуд Лоу – справжній улюбленець мільйонів. Він зіграв у десятках фільмів, але останнім часом активно обговорюють його роль молодого Албуса Дамблдора у франшизі "Фантастичні звірі". Men 24 спробує розібратися, що означають татуювання, нанесені на тіло Джуда Лоу.
Джуда Лоу складно назвати фанатом татуювань, але його тіло таки прикрашають кілька малюнків. Гайда разом з Men 24 розбиратися, що ж означають татуювання на тілі Джуда Лоу.
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1. Татуювання риба
- На лівому передпліччі Джуда Лоу красується малюнок риби.
Значення: Раніше Джуд зробив татуювання з текстом пісні "Sexy Sadie" англійського рок-гурту The Beatles. Якщо вірити джерелам, то тату він зробив для своєї колишньої дружини Седі Фрост, з якою він розлучився 29 жовтня 2003 року. Після цього він вирішив приховати текст пісні синьою рибкою. Саме ж татуювання – символ влади, лідерства, грації, краси, руху, вірності, успіху, щастя та помсти.
На лівому передпліччі Джуда Лоу – тату з рибою
2. Татуювання з текстом
- Також на лівому передпліччі Джуда Лоу було татуювання з текстом.
Значення: А ось так і виглядало те татуювання, присвячене дружині. Як бачиш, рибка його мистецьки замаскувала, приховавши минуле під шаром фарби.
Саме цей текст Джуд Лоу присвятив своїй колишній дружині Седі Фрост
3. Символ
- На правому передпліччі Джуда Лоу є ще одне мінімалістичне татуювання.
Значення: Якщо вірити джерелам, то це татуювання пов'язане з "Теорією ефекту метелика Роршаха" у поєднанні з ініціалами JL Джуда Лоу.
Юний Джуд Лоу хизується татуюванням з ініціалами JL
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4. Піраміда
- На лівому передпліччі, нижче рибки є ще одне татуювання.
Значення: Піраміда з 2 червоними крапками, 1 червоним колом і 1 зеленим колом, в якому є зелена крапка, символізує успіх важкої праці, яку він виконав протягом усього свого життя. Також воно означає кінцеву мету, яку актор хотів досягнути.
Піраміда – успіх важкої праці та мети, яку актор хоче досягнути
5. Мурашки
- А ще на правому передпліччі Джуда Лоу є кілька маленьких мурашок.
Значення: Група мурах – символ важкої праці, організації, єдності, сили, працьовитості та дисципліни.
Група мурашок – символ важкої праці, єдності та сили
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Джуд Лоу обожнює символізм і мінімалізм. Тож не дивно, що його татуювання невеликі, а також мають прихований, важливий для нього сенс. А ще цей актор на своєму прикладі доводить, що набивати на тілі малюнки, присвячені коханим – не найкраща ідея!
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