Популярний актор Раян Рейнольдс, якого більшість знає завдяки ролі Дедпула, – той іще веселун. Його тіло прикрашають безліч татуювань. Men 24 спробує розібратися, що означають татуювання на тілі Раяна Рейнольдса.

Раян Рейнольдс дивовижний персонаж. У нього достобіса татуювань на ногах, а от на тулубі та руках малюнків надзвичайно мало. Гайда розбиратися разом з Men 24, що за татуювання нанесені на тіло Раяна Рейнольдса.

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1. Гармата

На лівому зап'ясті Раяна Рейнольдса уважні фанати можуть розгледіти гармату.

Значення: татуювання з гарматою надзвичайно символічне для актора. Це малюнок гармати, яка щоденно стріляє у його рідному місті Ванкувер, Канада.

2. Послання для себе

На тій же руці можна побачити ще одне татуювання, яке набив Раян Рейнольдс.

Значення: на внутрішній стороні лівого зап'ястя Рейнольдса написано "Пізнай себе". Татуювання має досить глибокий зміст, що змушує актора залишатися на місці та пам'ятати, ким він є насправді, коли вимикаються камери.



На руці можна побачити гармату та послання актора самому собі / Фото pinterest

3. Татуювання на ногах

На ногах в актора можна побачити безліч татуювань.

Значення: не беремося гарантувати, що геть усі вони мають значення. Але можна розгледіти на його стегні написані цитати, шістка червова. Також на ногах Рейнольдса набита цитата, пов'язана з танцями, написана якимось британським шрифтом.



На ногах Рейнольдса є безліч різних татуювань / Фото AP

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4. Татуювання з фільму "Форсаж"

Раян Рейнольдс – той іще троляка. Тож немає нічого дивного, що в одній зі сцен "Форсаж: Гоббс та Шоу" він показує Люкові Гоббсу (Двейн Джонс) своє татуювання, яке нагадує малюнок, нанесений на його тіло. Ясна річ, що тату – несправжнє. Але зараз не про це.

Після зйомок Двейн Джонс присвятив Раяну пост в інстаграмі, де він розказує, наскільки йому подобається працювати з Рейнольдсом.

"Я знаю цю блискучу сучку протягом багатьох років, і ми вхопилися за можливість змішати нашу текілу та хімію джину, щоб подарувати трішки магії публіці", – написав він, натякаючи на те, що Рейнольдс займається виробництвом джину.

Раян у властивій йому манері опублікував таке ж фото, але з іншою текстівкою, яка тебе розвеселить.

"Я не уявляю, як мене це засмутило, коли я це виявив", – написав він під постом, натякаючи на татуювання.

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Раяна Рейнольдса складно називати прикладом для наслідування. Але точно можна надихнутися тим, що деякі малюнки на його тілі нагадують про його коріння, а також змушують не загубитися у цьому житті!