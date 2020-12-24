Ченнинг Татум – американский актер, продюсер и танцор. Свою карьеру он начал в 2005 году, но получил бешеную популярность после съемки в "Супер Майке". На его теле всего 2 татуировки, но обе имеют для него особое значение. Разберемся на Men 24 означающих тату на теле Ченнинга Татума.

Ченнинга Татума сложно назвать фанатом татуировок. Но он на собственном примере показывает, что каждое изображение на твоем теле должно иметь определенный смысл для тебя. Читай на Men 24 , что означает тату на теле Ченнинга Татума.

Это интересно Райан Рейнольдс: что означают татуировки на теле сорвиголовы Дэдпула

1. Рисунок на руке

На правом бицепсе актера вытатуированный странный узор, состоящий из линий.

Значение татуировки, которое со стороны выглядит как инициалы "IH", расшифровывается как "Железный конь". Татум сделал его в честь ранчо в Алабаме, которое принадлежало его дяде. С тем местом в Ченнинга связано множество впечатлений, эмоций, а также событий.



Эта татуировка посвященная дядиному ранчо в Алабаме, где Татум провел много времени / Фото с инстаграма Татума

2. Слова

На ребрах с левой стороны можно увидеть несколько слов на балийском языке.

Значение слова переводятся как "бок о бок". Такую же татуировку набила на своей ноге его жена Дженна Деван. Пара поженилась на Бали в 2009 году. И эти слова были частью их свадебных клятв. Поэтому они и решили набить их в знак своей любви. И хотя они расстались в 2018 году, у них обоих все еще есть эти татуировки на теле.



Слова "бок о бок" набитые также на ноге его бывшей жены Дженни Деван / Фото pinterest

Читай также Джуд Лоу: что означают татуировки на теле молодого Альбуса Дамблдора

Больше на теле Ченнинг Татум татуировок нет. Другие рисунки, которые ты мог видеть в фильмах, были временными. Поэтому не ведись.