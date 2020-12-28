Кріштіану Роналду – справжній єдиноріг. Він з тих футболістів, які не прикрашають своє тіло татуюваннями. Розбираємося на Men 24, чому Кріштіану не робить жодного татуювання. Причина тебе вразить!

Кріштіану Роналду може здаватися зарозумілим, надто впевненим і зверхнім. Але це не більше, ніж частина його образу. Форвард "Ювентуса" – приклад того, що тіло футболіста може бути без жодного татуювання. На Men 24 розповідаємо, чому його тіло не прикрашає жодне тату.

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Почнімо з того, що у 2015 році Роналду визнали найбільшим спортсменом-благодійником року. Задля благодійності він продав трофей Ballon d'Or 2013 року за 775 тисяч доларів, фінансував будівництво дитячої лікарні у Чилі та навіть оплатив лікування раку 9-річному фанатові.

Чи про одного і того ж Роналду ми говоримо? Так, звичайно ж. Фанат дизайнерського одягу, дорогих суперкарів, а також відпочинку на розкішних яхтах просто підтримує статус. Гаразд, а татуювання тут до чого?

Чому Кріштіану Роналду не робить татуювань?

В одному з перших інтерв'ю італійському новинному сайту Diretta Роналду сказав: "У мене немає татуювань, щоб частіше здавати кров".

Celebration time…Join me and give a gift for life! Sign up to donate blood and plasma at https://t.co/4kjqXfhE25 pic.twitter.com/yIWgzp5PZG — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 30, 2017

Так, Кріштіану не лише допомагає фінансово, а й долучається до культури донорства крові. Але людям з татуюваннями засмучуватися не варто. Вони теж можуть здавати кров.

За даними Червоного Хреста, люди з татуюваннями можуть здавати кров. Але робити це вони мають можливість через хоча б 4 місяці після нанесення нового тату. Це пов'язано з ризиком зараження. Це ж правило стосується пірсингу або перманентного макіяжу.

Роналду вирішив уперше здати кров, коли син його португальського товариша по команді Карлос Мартінс захворів на лейкемію у 2011 році. Тоді у 3-річного хлопчика діагностували дуже рідкісний тип захворювання крові.

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Також Роналду зареєстрований як донор кісткового мозку.

Я зробив це багато років тому, і якби мені довелося зробити це знову, я б зробив це, тому що це дуже серйозне захворювання для багатьох дітей, і ми повинні їм допомогти... Це простий процес, і тоді ви почуватиметеся щасливими, тому що знаєте, ви допомагаєте іншій людині,

– сказав він одного разу.

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Тож Роналду, хоч і здається типовим футболістом-мільйонером, показує на власному прикладі, що робити хороші справи – просто. А відсутність татуювань на його тілі дозволяє йому бути донором крові. Долучайся і ти до цього, щоб зробити світ трішки кращим!

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