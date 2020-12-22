Олів'є Жіру – французький професійний футболіст. Жіру – форвард "Челсі" у Прем'єр-лізі, а також є невід'ємною складовою збірної Франції. Олів'є Жіру – третій за результативністю бомбардир Франції та зіграв ключову роль у перемозі на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року. І, як у більшості футболістів, на його тілі є кілька татуювань. Men 24 спробує розібратися, що означають тату Олів'є Жіру.

Олів'є Жіру не є фанатом татуювань, але його тіло таки прикрашене кількома малюнками, які мають певне значення для нього. Men 24 розповідає, що означають татуювання на тілі форварда "Челсі" Олів'є Жіру.

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1. Трайбл і хрест

Ліва рука футболіста, особливо область навколо його ліктя та біцепса, покрита великим татуюванням у стилі трайбл, натхненнім візерунками маорі. Також є великий хрест, витатуйований на тильній стороні його верхньої лівої руки.

Значення: різні маленькі візерунки уособлюють любов, родину, віру та здоров'я. Татуювання з хрестом на руці – символ віри та релігійних поглядів. Жіру почувається благословенним Богом, а також святкує свої перемоги, вказуючи пальцями вгору, як данину Всевишньому.



Трайбл містить малюнки, які уособлюють любов, родину, віру та здоров'я / Фото gettyimages

2. Цитата

На внутрішній стороні правого передпліччя Жіру є татуювання з цитатою "Dominus Regit me et Nihil Mihi Deerit".

Значення: цитата на його руці – ще одне з татуювань, яке відсилається до віри Жіру. Це перший рядок з 23 Псалма, витатуйований на його руці на латині. Перекладається вона так: "Господь мій пастир: і я не буду хотіти нічого". В одному з інтерв'ю він прокоментував перемогу на Чемпіонаті світу та своє татуювання: "Щоразу, коли я читаю слова з Біблії, я відчуваю вдячність за все, що зі мною сталося. І позитивний. Тому що у світі відбувається так багато поганого".



Також на його тілі нанесена цитата з 23 Псалма

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3. Татуювання на нозі

Збоку на його правій нозі витатуйований племінний візерунок.

Значення: це ще одне татуювання-оберіг на тілі Олів'є Жіру. В одному зі своїх інтерв'ю він розповів, що саме з малюнка на нозі усе починалося.

4. Імена на ключицях

На ключицях футболіста набиті ще два татуювання.

Значення: усе дуже просто. Одне тату присвячене донечці Джейд, а друге – синові Евану.



На ключицях є татуювання, присвячені дітям Олів'є Жіру

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Олів'є Жіру – рідкісний приклад футболістів, на чиєму тілі не так уже й багато татуювань. А ще він в одному з інтерв'ю розповів, що жодного разу не мав потреби видаляти малюнок зі свого тіла або "забивати" його іншим.