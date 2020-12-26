Новоспечений "Король футболу", Ліонель Мессі забив за "Барселону" 644 голи, зумівши побити рекорд легендарного Пеле. Але у нашому матеріалі ми сконцентруємо увагу на татуюваннях футболіста. Їх у нього досить багато. Тож нумо разом з Men 24 розбиратися, що означають тату на тілі Ліонеля Месі.

На тілі Лео Мессі кількість татуювань лише зростає. Тож не здивуємося, що він набиває новий малюнок, поки ми тут намагаємося розібратися у тих, які на його тілі уже є. Дивися на Men 24, які татуювання є на тілі Ліонеля Мессі!

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1. Портрет матері

На лівій стороні спини в Лео є татуювання з портретом матері.

Значення: Його найперше татуювання – це портрет його матері Селії на спині. Мессі завжди був дуже близький зі своєю матір'ю і вважає її своїм талісманом, що допомагає йому здійснити його мрії. Для футболіста сім'я понад усе, тому не дивно, що висловити свою повагу до матері він вирішив за допомогою малюнка на тілі. Матір Селія та його брат Матіас керують його благодійним фондом "Фонд Лео Мессі", який заснували у 2007 році для допомоги дітям у ситуаціях ризику.



На спині Лео є татуювання, присвячене матері футболіста / Фото getty images

2. Відбитки долонь

На лівій нозі можна побачити кумедне татуювання з руками.

Значення: коли Мессі вперше став батьком 2 листопада 2012 року, на нозі він витатуював відбитки рук свого новонародженого хлопчика Тьяго. У той час він навіть пропустив тренування, щоб бути з Антонеллою в момент народження сина. Він оголосив про народження Тьяго на своїй сторінці в фейсбуці, написавши: "Сьогодні я найщасливіша людина у світі, у мене народився син, і дякую Богу за цей подарунок! Спасибі моїй родині за підтримку! Обіймаю всіх".

3. Тьяго

На тому ж місці з'явилося татуювання з іменем сина.

Значення: Мессі знову сходив до тату-майстра, щоб показати свою батьківську любов і прихильність до новонародженого сина Тьяго. Спочатку він набив відбитки долонь, а потім обрамив їх серцем.



Пізніше відбитки долонь доповнилися іменем сина Тьяго / Фото AP

4. Футбольний м'яч

На лівій нозі Лео видніється великий футбольний м'яч.

Значення: Мессі з раннього віку захопився футболом, постійно граючи зі своїми братами та двоюрідними братами. Сьогодні Мессі вважається одним з найкращих футболістів у світі й одним з найбільших гравців усіх часів. Всього цього він досяг тільки завдяки своїй відданості цілям. Щоб висловити свою повагу і почуття до своєї єдиної пристрасті, він набив футбольний м'яч на нозі.



Футбольний м'яч – символ відданості спорту / Фото з інстаграму Лео Мессі

5. Ісус

На правій руці Лео є татуювання з Ісусом.

Значення: Ця татуювання обличчя Ісуса з терновим вінком декларує релігійні переконання Мессі та віддає їм шану.



Тату з Ісусом декларує релігійні переконання Мессі / Фото з інстаграму Лео Мессі

6. Лотос

На правій руці ще є татуювання з квіткою лотоса.

Значення: всі ми знаємо, що Мессі родом з невеликого аргентинського містечка Росарія. Він є прекрасним прикладом того, що успішними стають не лише багаті. Це частина татуювання Мессі з повним рукавом, яке символізує те, що талант може рости де завгодно. Тату лотоса теж має кілька духовних значень. Як правило, він символізує відродження, нові починання, чистоту та просвітління.



Лотос – символ того, що футболіст колись був бідним, але став успішним з часом / Фото з інстаграму Лео Мессі

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7. "Вікно троянди"

На правому лікті є велике татуювання, яке складно не зауважити.

Значення: татуювання "вікно троянда", яка є характерною рисою татуювання на рукаві цієї футбольної зірки, натхненне собором Саграда Фамілія у Барселоні.



Вікно троянди натхненне храмом Саграда Фамілія у Барселоні / Фото з інстаграму Лео Мессі

8. Корона

На правій руці Лео є крихітна корона.

Значення: Мессі зробив татуювання "Корона" для своєї дружини Антонелли Рокуццо, у якої аналогічне тату на правій руці. Таким чином, у пари є татуювання корони короля і королеви на своїх тілах.



На руках Лео і Антонелли є татуювання з коронами

9. Око Антонелли

Ще одне велике та красиве татуювання на правій руці, присвячене дружині.

Значення: Мессі намалював око своєї дружини Антонелли на руці. Мессі перебуває у стосунках з Антонеллою з 2008 року і знає їй з 5 років. Пара оголосила про народження свого першого сина Тьяго у 2012 році, а також другого сина Матео у 2015 році. 30 червня 2017 року пара одружилася, а після весілля у березні 2018 року в них народився третій син.



Ще на руці Мессі є малюнок з оком Антонелли / Фото AP

10. Велетенський годинник

На правому передпліччі є величезний годинник.

Значення: Це татуювання означає, що час – це найцінніше, що людина може витратити за все своє життя.



Велетенський годинник нанесений на праве передпліччя / Фото з інстаграму Лео Мессі

11. Шестерні годинника

Поруч з величезним годинником можна побачити шестерні.

Значення: татуювання з шестернями вважаються нагадуванням про минулий час, часто відображаючи бажання жити теперішнім моментом, а не дивитися в минуле або турбуватися про майбутнє.

12. Вервиця

На правому передпліччі також набита вервиця, що нагадує нам про його релігійність.

Значення: Мессі отримав татуювання з розарієм, який утворює контур його рідного міста Росаріо. Художник-татуювальник Мессі Роберто Лопес пояснив, що початковим наміром було створити вервицю, яка показувала б історії його життя за допомогою різних зображень. Поряд з цим татуюванням нанесені також карти Південної Америки та Європи.



Вервиця нагадує про релігійність Мессі / Фото AP

13. Цифра 10

На лівій нозі Лео є татуювання з цифрою 10.

Значення: цифра 10 – це номер на футболці Ліонеля Мессі для футбольної команди "Барселона" і збірної Аргентини. Раніше у Мессі був весь рукав з крилами та трояндами, які він пізніше перекрив. Тепер у нього тільки відбитки долонь, номер 10 і футбольні татуювання на лівій нозі.



Цифра 10 – номер на футболці Ліонеля Мессі / Фото з інстаграму Лео Мессі

14. Кинджал з крилами

Раніше на тому ж місці був кинджал з крилами.

Значення: раніше у Мессі було татуювання кинджала з крилами, покрите візерунком з троянд. Суперзірку футболу багато разів тролили у соціальних мережах за цю татуювання. Через все це він перекрив татуювання на лівій нозі. Тепер видно тільки ім'я його сина разом з відбитками долонь та цифрою 10.



Раніше на нозі футболіста був кинджал з крилами / Фото getty images

15. Татуювання з датою народження

Значення: на лівій нозі, всередині татуювання з відбитками долонь свого старшого сина Тьяго, Мессі написав дати народження усіх трьох своїх синів і дружини Антонелли. Дата народження Тьяго – 2 листопада 2012 року, у Матео – 11 вересня 2015 року, у Чіро – 10 березня 2018 року, а у дружини Анонелли – 26 лютого 1988 року.

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Ліонель Месі надзвичайно відданий своїй сім'ї. Тому більшість татуювань на його тілі присвячені саме їй. А ще Лео – приклад того, що потрібно бути впевненим у малюнках, які ти наносиш на тіло. Щоб потім не було потреби перебивати їх іншими!