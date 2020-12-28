Криштиану Роналду – настоящий единорог. Он из тех футболистов, которые не украшают свое тело татуировками. Разбираемся на Men 24 почему Криштиану не делает никаких татуировок. Причина тебя поразит!

Криштиану Роналду может показаться высокомерным, слишком уверенным и пренебрежительным. Но это не более, чем часть его образа. Форвард "Ювентуса" – пример того, что тело футболиста может быть без татуировок. На Men 24 рассказываем, почему его тело не украшают тату.

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Начнем с того, что в 2015 году Роналду признали величайшим спортсменом-благодетелем года. Для благотворительности он продал трофей Ballon d'Or 2013 года за 775 000 долларов, финансировал строительство детской больницы в Чили и даже оплатил лечение рака 9-летнему фанату.

Мы говорим об одном и том же Роналду ? Да, конечно же. Фанат дизайнерской одежды, дорогих суперкаров, а также отдыха на роскошных яхтах просто поддерживает статус. Ладно, а татуировка здесь при чем?

Почему Криштиану Роналду не делает татуировок?

В одном из первых интервью итальянскому новостному сайту Diretta Роналду сказал: "У меня нет татуировок, чтобы чаще сдавать кровь".

Время праздника… Присоединяйтесь ко мне и сделайте подарок на всю жизнь! Зарегистрируйтесь для сдачи крови и плазмы на https://t.co/4kjqXfhE25 pic.twitter.com/yIWgzp5PZG - Криштиану Роналду (@Cristiano) 30 декабря 2017 г.

Так, Криштиану не только помогает финансово, но и приобщается к культуре донорства крови. Но людям с татуировками расстраиваться не стоит. Они тоже могут сдавать кровь.

По данным Красного Креста, люди с татуировками могут сдавать кровь. Но делать это они имеют возможность через хотя бы 4 месяца после нанесения нового тату. Это связано с риском заражения. Это же правило касается пирсинга или перманентного макияжа.

Роналду решил впервые сдать кровь, когда сын его португальского товарища по команде Карлос Мартинс заболел лейкемией в 2011 году. Тогда в 3-летнего мальчика диагностировали очень редкий тип заболевания крови.

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Также Роналду зарегистрирован как донор костного мозга.

Я сделал это много лет назад, и если бы мне пришлось сделать это снова, я бы сделал это, потому что это очень серьезное заболевание для многих детей, и мы должны им помочь... Это простой процесс, и тогда вы будете чувствовать себя счастливыми, потому что знаете, вы помогаете другому человеку,

– сказал он однажды.

35-летний Криштиану Роналду не имеет татуировок из-за донорства крови

Поэтому Роналду, хоть и кажется типичным футболистом-миллионером, показывает на собственном примере, что делать хорошие дела – просто. Отсутствие татуировок на его теле позволяет ему быть донором крови. Присоединяйся и ты к этому, чтобы сделать мир немного лучшим!