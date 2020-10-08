Очаровательная певица TAYANNA поделилась со своими поклонниками в сети горячим фото. На нем она позирует в роскошном наряде от украинского дизайнера Ивана Фролова. Осторожно, кадр завораживает и включает фантазию.

Не так давно певица TAYANNA представила свой новый альбом "Женская сила". Теперь же на поклонников звезды ожидает приятная неожиданность. Но о ней чуть позже. Сначала посмотри на Men 24 , каким же соблазнительным кадром Татьяна Решетняк поделилась на своей странице в сети.

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Певица выложила фото, на котором позирует в роскошном наряде от дизайнера FROLOV. Просто посмотри на это крутое фото Татьяны.

Сама певица написала в посте, что "... слезы, грусть, а потом улыбка, и даже смех. Да, это мы – женщины, каждую минуту разные. Смотрите 9 октября на Apple Music пять видеопортретов от Алана Бадоева "Женская Сила".

Красоту певицы оценили ее подписчики, назвав ее соблазнительной, а также "нашей украинской красавицей". И с этим не поспоришь!