Насправді дуже ймовірно, що у тебе низька самооцінка, але ти цього навіть не усвідомлюєш. Ось 7 токсичних моделей поведінки, які можуть свідчити про те, що ти страждаєш від чогось подібного.

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1. Ти занадто критичний до себе

Ти насправді найгірший критик для себе. Якщо ти схильний вважати, що постійно ухвалюєш неправильні рішення або робиш щось не так (набагато більше, ніж інші люди), це може бути тому, що ти занадто низько оцінюєш себе і, відповідно, рішення, які ти приймаєш, і речі, які ти робиш.



Ти постійно критикуєш себе та свої дії / Фото master1305

2. Ти швидко звинувачуєш себе

Коли щось йде не так, ти часто схильний вважати, що це сталося через тебе. Тобі здається, що в усьому винний ти, навіть якщо логічно це зовсім не так. Це може бути наслідком критичних батьків, які прищеплювали самозвинувачення, або виховання в середовищі, де на тебе покладали відповідальність за негативні результати, які ти не міг контролювати, що залишило у тебе постійне почуття провини.

3. Ти відчуваєш, що маєш надто мало контролю

Одним з ключових показників низької самооцінки є відчуття, що твоє життя має дуже мало спільного з тобою. Здається, що все у твоєму житті виходить з-під твого контролю, тому що ти вважаєш себе людиною з дуже малою здатністю впливати на зміни. Тому ти відчуваєш, що мало що можеш зробити, щоб змінити хід свого життя, і що ти мало що можеш виправити або вплинути на траєкторію, якою воно рухається.

4. Ти занадто часто говориш "вибач"

Люди з низькою самооцінкою схильні відчувати значно більше провини, ніж впевнені в собі, що часто призводить до вибачень там, де вони не потрібні. Якщо ти відчуваєш провину за дрібні, повсякденні вчинки і боїшся завдати незручностей, це, швидше за все, походить з того місця, де ти вважаєш, що завдаєш більше клопоту, ніж ти того вартий.



Ти постійно перепрошуєш перед іншими / Фото cookie_studio

5. Ти відчуваєш себе недостойним хорошого досвіду

Коли трапляються погані речі, ти відчуваєш, що вони заслужені. Але коли трапляються хороші речі, ти відчуваєш, що це сюрреалістично, ніби вони не повинні відбуватися, і чому – тому, що ти не вважаєш себе гідними любові, уваги або доброти.

6. Тебе мучить невпевненість у собі

Певний ступінь невпевненості в собі – це нормальне явище для будь-якої функціонуючої людини, яка ставить під сумнів речі, перш ніж ухвалювати рішення. Але коли ти помічаєш, що це почуття невпевненості в собі має тенденцію домінувати над твоїми думками та рішеннями, які ти ухвалюєш, ти, швидше за все, страждаєш від низької самооцінки. Особливо, якщо цей сумнів пронизує все, майже до паралізуючого ступеня.

7. Тобі важко просити про те, що тобі потрібно

Коли ти не віриш, що заслуговуєш на хороші речі, ти також не віриш, що зможеш відстоювати їх або боротися з поганими речами. Одним з основних показників низької самооцінки є нездатність просити про те, що тобі потрібно, або відстоювати власні інтереси. Якщо ти завжди ставиш під сумнів власні потреби, коли виникає потреба попросити для себе, тобі не потрібно ставити під сумнів той факт, що у тебе низька самооцінка.

Як боротися з низькою самооцінкою?

Низька самооцінка може бути дуже складною проблемою, з якою важко впоратися. Однак є кілька кроків, які ти можеш зробити, щоб почати її долати.

Практикуй співчуття до себе: замість того, щоб бути суворим до себе, спробуй бути добрішим до себе. Стався до себе, як до близького друга. Прийми свою недосконалість і намагайся не засуджувати себе.

замість того, щоб бути суворим до себе, спробуй бути добрішим до себе. Стався до себе, як до близького друга. Прийми свою недосконалість і намагайся не засуджувати себе. Кидай виклик своїм негативним думкам: коли у тебе виникають негативні думки про себе, спробуй кинути їм виклик. Запитай себе, чи те, про що ти думаєш, дійсно правда, чи є більш позитивний погляд на ситуацію.

коли у тебе виникають негативні думки про себе, спробуй кинути їм виклик. Запитай себе, чи те, про що ти думаєш, дійсно правда, чи є більш позитивний погляд на ситуацію. Навчися приймати компліменти: якщо хтось робить тобі комплімент, сприймай його як правду. Замість того, щоб обдумувати всі причини, чому комплімент не відповідає дійсності, прийми його і подякуй людині за те, що вона це зробила.

якщо хтось робить тобі комплімент, сприймай його як правду. Замість того, щоб обдумувати всі причини, чому комплімент не відповідає дійсності, прийми його і подякуй людині за те, що вона це зробила. Роби те, що підіймає тобі настрій: займайся тим, що тобі подобається і приносить задоволення. Роби фізичні вправи, проводь час з родиною або друзями, читай хорошу книгу або слухай музику.

займайся тим, що тобі подобається і приносить задоволення. Роби фізичні вправи, проводь час з родиною або друзями, читай хорошу книгу або слухай музику. Звернися за професійною допомогою: якщо низька самооцінка серйозно впливає на твоє життя, важливо звернутися за професійною допомогою. Терапевт або консультант може допомогти тобі попрацювати над проблемами самооцінки та надати інструменти для їх ефективного вирішення.

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Пам'ятай, що подолання заниженої самооцінки може потребувати часу та зусиль. Але з практикою та наполегливістю ти можеш почати відчувати себе краще і жити щасливішим, здоровішим життям.