Учитывая тот факт, что для определенных категорий транспортных средств прохождение техосмотра в 2023 году будет обязательным, мы предлагаем ознакомиться с ценой. Согласно данным Ассоциации транспорта и инфраструктуры, за ТО нужно будет выложить от 1,12 тысячи до 1,44 тысячи гривен.

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Сколько будет стоить ТО

На стоимость прохождения техосмотра будет влиять категория транспортного средства. Цены следующие:

легковые авто – от 1,12 тысячи гривен;

автобусы, масса которых более 5 тонн – от 1,34 тысячи гривен;

грузовые машины, массой более 12 тонн – от 1,44 тысячи гривен;

прицепы – от 1,12 тысячи за самые легкие модели до 1,32 тысячи гривен по версии более 10 тонн.



Стоимость ТО зависит от типа транспортного средства / Фото Drazen Zigic

Также мы расскажем, какие документы нужно иметь с собой. Заметим, что в зависимости от типа транспортных средств, список может изменяться. Но есть те, которые общие для всех.

Какие документы нужно иметь

Обязательно с собой нужно иметь следующие документы:

техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);

паспорт гражданина Украины (для представителя);

доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица);

копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридического лица).

В зависимости от назначения транспортного средства, типа и владельца, список дополнительных документов может быть другим.

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Напоминаем, что прохождение техосмотра – важная составляющая эксплуатации твоего транспортного средства. Даже если ты не обязан в этом году проходить ТО, следует позаботиться о том, чтобы твое ТС было в исправном состоянии. Думай о своей безопасности и других участниках дорожного движения.