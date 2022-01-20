На одной из последних фотографий, которую она выложила в сети, красавица позирует в крошечном бикини. А самое ценное то, что он позволяет вдоволь налюбоваться пышным бюстом Валерии Крук. Чем мы и советуем тебе заняться.

Стоит внимания Лимитированный дизайн: не только особый вид, но и тема для разговора

Фотография телеведущей понравилась не только нашей редакции. В восторге от звезды также подписчики. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев под публикацией. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая же ты красавица";

"Лера, фото из Занзибара просто шикарные";

"Богиня. Люблю тебя";

"Очень красивые фото с отдыха";

"Милая и самая красивая девушка в сети";

"Каждая твоя фотосессия – произведение искусства".



Подписчики Валерии Крук в восторге от ее красоты / Фото с инстаграма Крук

В этом купальнике телеведущая уже снималась. Поэтому было бы несправедливо лишать тебя возможности полюбоваться и другими фотографиями.



Фигура Валерии Крук произвела настоящий фурор / Фото с инстаграма Крук



Фигура Валерии Крук произвела настоящий фурор / Фото с инстаграма Крук

Наслаждайся Слава Каминская снялась в крохотном бикини: поклонники певицы в восторге