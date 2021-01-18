Якщо ти не встиг обрости жиром за свята, то програма тренувань від фахівця Athlean-X і фітнес-тренера Джеффа Кавальєра допоможе тобі отримати омріяний рельєф. Читай на Men 24, як за 22 днів отримати 6 кубиків преса. Гайда разом з нами виконувати вправи, щоб стати кращою версією себе вчорашнього.

Джефф Кавальєр, фітнес-тренер і впливовий фахівець Athlean-X, поділився крутою програмою. Вона дозволяє за 3 тижні отримати 6 кубиків преса. Не лінуйся та спробуй почати роботу над своїм тілом уже сьогодні. Гайда разом з Men 24 виконувати ці вправи.

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З чого починати тренування преса?

День 1. Фітнес-тренер пропонує виконати одну просту вправу. Тобі потрібно лягти та зосередитися на скороченні поперечної живота та тазового дна. Утримуй напругу протягом 20 секунд. Слід виконувати 10 повторень 3 рази на день. Сама вправа не забере у тебе більш як 10 хвилин.

День 2. Цього разу слід лягти на підлогу, розкинути руки в боки та підняти ноги під кутом 90 градусів. Виконуй 10 підходів по 20 секунд 3 рази на день. Щоб досягнути максимального результату, варто пам'ятати про напругу у всьому тілі та правильне дихання.

День 3. Наступного дня потрібно сісти на підлогу, викинути руки перед собою, а ноги підняти паралельно рукам вгору. Тут теж потрібно виконувати 10 повторень по 3 рази на день.

"Через деякий час ти зможеш контролювати м'язи, які досі не працювали", – зауважує Кавальєр.

День 4. Варто взятися за виконання планки. Їй слід присвячувати також 20 секунд, підтримуючи у напрузі все тіло, а не лише м'язи преса. Виконуй 10 підходів 3 рази на день.



Тренер пропонує виконати кілька видів планки / Фото Mens Health

День 5. Піднята планка. Ще одна вправа, яку рекомендує виконувати Джефф Кавальєр. Зміна положення дозволить тобі прокачувати нові групи м'язів. Щодо часу, то їй варто присвячувати ті ж 20 секунд, 10 підходів 3 рази на день.

День 6. Цього разу тренер пропонує виконувати вертикальну планку, стоячи на колінах. Не забувай про те, що усі твої м'язи повинні бути максимально напруженими, щоб отримати бажаний результат. Виконуй 10 підходів по 20 секунд 3 рази на день.

День 7. На 7 день ти знову повертаєшся у положення стоячи. Напруж усі м'язи тіла. Виконай цю вправу 10 підходів по 10 секунд. Ті ж 3 рази на день.

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Наступного тижня Кавальєр додає до кожної з вправ по руху, а також збільшує кількість повторень – з 10 до 20. На третій і останній тиждень ці підходи діляться порівну на статичні та динамічні. При цьому кожне утримання виконується по 5 20-секундних повторень. І лише по завершенні 3 тижнів ти зможеш побачити результат. І він тобі однозначно сподобається.

Як виконати комплекс вправ на прес від Кавальєра, дивися відео:

Навіть якщо у тебе був високий рівень жирових відкладень, ти побачиш певні зміни в талії. Також відчуєш, що можеш контролювати м'язи. Пам'ятай, що виконання цих вправ не лише покращить твій зовнішній вигляд, а й додасть сили,

– підкреслює Кавальєр.

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Спробуй і ти виконувати усі ці вправи протягом 22 днів. Ти однозначно зауважиш, що твоє тіло отримує омріяний рельєф. І ти вже не захочеш зупинятися на отриманому результаті, удосконалюючи себе.