Американский актер поделился своей тренировкой по боевым искусствам: крутые упражнения
22-летний актер Тэннер Бьюкенен – звезда сериала "Кобра Кай" от Netflix. В нем зрителям показывают вражду между школами боевых искусств. И именно этот сериал имеет все шансы снова сделать их популярными. Поэтому к твоему вниманию на Men 24 упражнения, которые выполняет Тэннер Бьюкенен, чтобы подготовиться к съемкам в "Кобре Кай".
Тэннер Бьюкенен чуть ли не ежедневно тренируется в спортзале, но не для того, чтобы нарастить мышечную массу. Его главная задача – подготовить свое тело к трюкам, которые он выполняет в сериале "Кобра Кай". Айда вместе с Men 24 попробовать выполнить упражнения, которые помогают актеру успешно сниматься в шоу от Netflix.
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Тренер Бьюкенена рекомендует выполнять эти упражнения как суперсеты. Между подходами нужно делать минимальный отдых, чтобы достичь желаемого результата. Попробуй и ты. И через несколько недель ты начнешь чувствовать, что твоё тело становится крепче и сильнее.
Кобра Кай – трейлер сериала от Netflix:
Тренировка Кобры Кая Теннера Бьюкенена
1А. Тяга гири в вертикальном положении
- Тебе необходимо выполнить 4 подхода по 20 повторений
1Б. Удары гантелями
- Тренер рекомендует выполнять 4 подхода по 20 повторений (10 повторений на каждую сторону)
2А. Приседания с гантелями
- Тэннер Бьюкенен выполняет 4 подхода по 10 повторений
2Б. Бросание медбола
- Выполняй 4 подхода по 10 повторений (не пытайся делать это дома, чтобы не проломить пол)
3А. Приседания с гирями
- Необходимо выполнить 4 подхода по 10 повторений
3Б. Удар с оборота
- Следует выполнить 4 подхода по 10 повторений
4А. Жим гантелей лежа
- Следует выполнить 4 подхода по 10 повторений
4Б. Подъем дисков для пресса
- Необходимо сделать 4 подхода по 10 повторений
5. Прыжки с грифом
- Выполни 4 подхода по 30 секунд.
Видео с выполнением упражнений Теннера Бьюкенена:
Попробуй и ты выполнять упражнения Кобры Кая Теннера Бьюкенена. Они не только позволят прокачать твоё тело, но и изрядно укрепят мышцы.
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