22-летний актер Тэннер Бьюкенен – звезда сериала "Кобра Кай" от Netflix. В нем зрителям показывают вражду между школами боевых искусств. И именно этот сериал имеет все шансы снова сделать их популярными. Поэтому к твоему вниманию на Men 24 упражнения, которые выполняет Тэннер Бьюкенен, чтобы подготовиться к съемкам в "Кобре Кай".

Тэннер Бьюкенен чуть ли не ежедневно тренируется в спортзале, но не для того, чтобы нарастить мышечную массу. Его главная задача – подготовить свое тело к трюкам, которые он выполняет в сериале "Кобра Кай". Айда вместе с Men 24 попробовать выполнить упражнения, которые помогают актеру успешно сниматься в шоу от Netflix.

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Тренер Бьюкенена рекомендует выполнять эти упражнения как суперсеты. Между подходами нужно делать минимальный отдых, чтобы достичь желаемого результата. Попробуй и ты. И через несколько недель ты начнешь чувствовать, что твоё тело становится крепче и сильнее.

Кобра Кай – трейлер сериала от Netflix:

Тренировка Кобры Кая Теннера Бьюкенена

1А. Тяга гири в вертикальном положении

Тебе необходимо выполнить 4 подхода по 20 повторений

1Б. Удары гантелями

Тренер рекомендует выполнять 4 подхода по 20 повторений (10 повторений на каждую сторону)

2А. Приседания с гантелями

Тэннер Бьюкенен выполняет 4 подхода по 10 повторений

2Б. Б росание медбола

Выполняй 4 подхода по 10 повторений (не пытайся делать это дома, чтобы не проломить пол)

3А. Приседания с гирями

Необходимо выполнить 4 подхода по 10 повторений

3Б. Удар с оборота

Следует выполнить 4 подхода по 10 повторений

4А. Жим гантелей лежа

Следует выполнить 4 подхода по 10 повторений

4Б. Подъем дисков для пресса

Необходимо сделать 4 подхода по 10 повторений

5. Прыжки с грифом

Выполни 4 подхода по 30 секунд.

Видео с выполнением упражнений Теннера Бьюкенена:

Попробуй и ты выполнять упражнения Кобры Кая Теннера Бьюкенена. Они не только позволят прокачать твоё тело, но и изрядно укрепят мышцы.