Иногда азарт берет верх, и мы подписываемся на безумные выходки. Готовы бежать полумарафон, прыгать с парашютом или поднять штангу, перерешающую наш собственный вес в три раза. Но лучше сначала убедиться, что твоя физическая форма позволяет тебе такие выходки. Для этого и придумали эти три теста.

Рассказываем тебе на Men 24 о трех тестах, которые позволят проверить состояние твоей физической формы.

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Тесты Купера

Несчастный врач из США, Кеннет Купер не может прожить ни дня, чтобы его не вспоминали. Оно и неудивительно, ведь тесты, названные в его честь, должны проходить все, кто хочет заниматься спортом, боевыми искусствами или служить в армии.

В чем заключаются тесты Купера? Для начала следует сделать 10 отжиманий. Затем 10 раз выполнить упражнение "Лягушка": из упора лежа прыжком подтягиваешь ноги к рукам и переходишь в упор сидя. Затем надо выполнить 10 скручиваний на пресс и 10 "разножок": ты стоишь на одном колене и меняешь опорную ногу в прыжке.

Если ты сделал 4 цикла по 3 минуты – можешь не беспокоиться , ведь ты в хорошей форме.



Тесты Купера включают различные упражнения / Фото bowandtie

ФБР тест

Для того чтобы стать настоящим агентом ФБР, следует не менее 30 раз отжаться от пола, сделать 38 скручиваний, пробежать 300 метров, а затем еще 2,4 километра.

И все было бы не так страшно, если бы не нужно было первые два упражнения выполнить за 120 секунд. 300 метров пробежать за 52 секунды , а на 2,4 километра у тебя будет всего 12 минут. Справишься?



Нужно пробежать 300 метров за 52 секунды / Фото pinterest

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Панда Кунг-фу

Если ты смотрел "Панду Кунг-фу", то знаешь, что злостным врагом любимца миллионов была именно лестница. Поэтому ее мы и предлагаем использовать, чтобы проверить твою физическую форму без труда.

Попробуй без спешки подниматься по лестнице. Если на 2-м этаже у тебя начинается одышка – твои сердце и легкие недостаточно тренированы. Одышка на 4-м этаже свидетельствует о среднем показателе выносливости.

Если ты можешь подняться на седьмой этаж без ощутимых проблем – твоё тело в хорошей физической форме.



Проверь свою физическую форму с помощью лестницы / Фото seven