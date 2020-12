Никто не будет спорить с тем фактом, что внешний вид – первое, на что мы обращаем внимание. Это актуально и для продуктов, и для напитков. Поэтому не могли пропустить мимо внимания факт, что линейке вкусовой водки The Inked Collection от Nemiroff удалось получить 3 золотые медали за дизайн на международном конкурсе The Design & Packaging Masters в Лондоне. Больше читай на Men 24!

Ежегодно международное издание The Spirits Business проводит конкурс The Design & Packaging Masters. На нем опытное жюри отмечает лучший дизайн бутылок в алкогольной отрасли. Читай на Men 24 , что позволило линейке The Inked Collection получить золотые награды.

Всех участников оценивали по трем ключевым критериям: история бренда, функциональность, а также экологичность .

За этикеткой для The Inked Collection стоят невероятно творческие взгляды и глубокий смысл. Все эти мелкие детали печати – своего рода скрытые послания к потребителю. Через них бренд разговаривает со своей аудиторией, рассказывает об истории и экспертизе. Тиснение – сложная техника, а в линейке продумано множество таких элементов, подтверждает профессионализм. Сама же бутылка уникальна с точки зрения формы и пропорций – она идеально подходит для работы барменов,

– прокомментировали дизайн The Inked Collection представители жюри конкурса.



Жюри высоко оценили бутылку и этикетку The Inked Collection / Фото Nemiroff

Вдохновением для дизайна The Inked Collection послужила сила и энергия, стоящие за культурой тату как способом самовыражения, возможностью подчеркнуть свою уникальность. Ведь именно такая сила и способность самому создавать свою судьбу заложены в ДНК бренда Nemiroff,

– поделилась Ирина Жигунова, директор по маркетингу Nemiroff.



На дизайн The Inked Collection вдохновила сила и энергия, стоящие за культурой тату / Фото Nemiroff

Современный стиль тату дополняет смелые авторские вкусы, которые выходят за рамки привычных ассоциаций в водочной индустрии. В то же время крафтовость напоминает нам о многовековой истории бренда и его наследии. На этикетке можно увидеть важные акценты – фрукты и ягоды, мед и специи. Именно эти компоненты раскрывают богатство вкусов линейки. И тут нечему удивляться, ведь Nemiroff давно известна благодаря своей экспертизе в производстве вкусовой водки с использованием натуральных ингредиентов.



На бутылке можно увидеть фрукты, ягоды, мед и специи – важные компоненты The Inked Collection / Фото Nemiroff

Сегодня недостаточно удивлять только вкусом, планка высока – нужно еще и поражать внешним видом. И с этой задачей на отлично справилась линейка вкусовой водки, которая продолжает собирать награды на международных конкурсах. А еще не стоит забывать о том, что красивая бутылка качественного алкоголя – всегда хороший вариант подарка, что особенно актуально в предновогодний период.