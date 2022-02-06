Цього разу вона поділилася ефектним кадром. На ньому Надя Дорофєєва позує у рожевій сукні. Щоправда, її вона одягнула незвичайно. Це й дозволило додати певного еротизму світлині.
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Сама ж публікація – анонс її нової композиції. І поки частина прихильників зірки не може дочекатися на прем'єру, інша – милується красою співачки. Ми, будемо відвертими, належимо саме до цієї другої половини. Кадр, до слова, зібрав тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Яка ж ти нереальна";
- "Оце так анонс";
- "Надя, ти прекрасна";
- "Яка ж у тебе фігура";
- "Надзвичайна естетика";
- "Як же спекотно";
- "Нереальна";
- "Сексуальна";
- "Надя, ти богиня";
- "Еротично";
- "Принцеса".
Еротичне фото Наді Дорофєєвої спокусило її підписників / Фото з інстаграму Дорофєєвої
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Надя Дорофєєва викликає непідробний захват. Тож, якщо ти досі не підписався на співачку, то пора нарешті це зробити. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона регулярно публікує в інстаграмі.