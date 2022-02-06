Цього разу вона поділилася ефектним кадром. На ньому Надя Дорофєєва позує у рожевій сукні. Щоправда, її вона одягнула незвичайно. Це й дозволило додати певного еротизму світлині.

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Сама ж публікація – анонс її нової композиції. І поки частина прихильників зірки не може дочекатися на прем'єру, інша – милується красою співачки. Ми, будемо відвертими, належимо саме до цієї другої половини. Кадр, до слова, зібрав тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка ж ти нереальна";

"Оце так анонс";

"Надя, ти прекрасна";

"Яка ж у тебе фігура";

"Надзвичайна естетика";

"Як же спекотно";

"Нереальна";

"Сексуальна";

"Надя, ти богиня";

"Еротично";

"Принцеса".



Еротичне фото Наді Дорофєєвої спокусило її підписників / Фото з інстаграму Дорофєєвої

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Надя Дорофєєва викликає непідробний захват. Тож, якщо ти досі не підписався на співачку, то пора нарешті це зробити. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона регулярно публікує в інстаграмі.