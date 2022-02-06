На этот раз она поделилась эффектным кадром. На нем Надя Дорофеева позирует в розовом платье. Правда, его она одела необычно. Это и позволило добавить определенный эротизм фотографии.

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Сама же публикация – анонс ее новой композиции. И пока часть поклонников звезды не может дождаться премьеры, другая – любуется красотой певицы. Мы, будем откровенны, относимся именно к этой второй половине. Кадр, к слову, собрал тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая же ты нереальна";

"Вот так анонс";

"Надя, ты прекрасна";

"Какая же у тебя фигура";

"Чрезвычайная эстетика";

"Как же жарко";

"Нереальная";

"Сексуальная";

"Надя, ты богиня";

"Эротично";

"Принцесса".



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