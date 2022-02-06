На этот раз она поделилась эффектным кадром. На нем Надя Дорофеева позирует в розовом платье. Правда, его она одела необычно. Это и позволило добавить определенный эротизм фотографии.

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Сама же публикация – анонс ее новой композиции. И пока часть поклонников звезды не может дождаться премьеры, другая – любуется красотой певицы. Мы, будем откровенны, относимся именно к этой второй половине. Кадр, к слову, собрал тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Какая же ты нереальна";
  • "Вот так анонс";
  • "Надя, ты прекрасна";
  • "Какая же у тебя фигура";
  • "Чрезвычайная эстетика";
  • "Как же жарко";
  • "Нереальная";
  • "Сексуальная";
  • "Надя, ты богиня";
  • "Эротично";
  • "Принцесса".

Надя Дорофеева снялась в эротической фотосессии
Эротическое фото Нади Дорофеевой соблазнило ее подписчиков / Фото с инстаграма Дорофеевой

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Надя Дорофеева вызывает неподдельный восторг. Итак, если ты до сих пор не подписался на певицу, то пора, наконец, это сделать. Гарантируем тебе понравится то, что она регулярно публикует в инстаграме.