Ні для кого не секрет, що Apple залишається однією з найуспішніших компаній у світі. Цьому, ясна річ, посприяв Стів Джобс, який буквально з гаража побудував цілу технологічну корпорацію. Напередодні презентації нових iPhone 12, яка відбудеться 13 жовтня, Men 24 ділиться з тобою кількома секретами продуктивності Тіма Кука. Того, хто не лише продовжив справу Джобса, а й додав Apple сміливості.

Якщо тобі здається, що успішні люди цілими днями ніжаться у джакузі та нагрібають лопатами гроші, то це не зовсім так. Men 24 знає кілька секретів продуктивності Тіма Кука, нинішнього генерального директора Apple, і з радістю ділиться ними з тобою.

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1. Прокидайся рано

Ніжитися у теплому ліжку до 10 ранку – не про Тіма Кука. І не тому, що він не може довго спати. Усе через рівень відповідальності. Якщо вірити йому, то він прокидається о 4 ранку. Після пробудження директор Apple снідає, а вже після цього починає відповідати на електронні листи.

Ми, ясна річ, не пропонуємо тобі прокидатися о 4 ранку. Але можеш спробувати робити це хоча б до 7:00. Ти зауважиш, наскільки у тебе збільшиться кількість вільного часу.



Тім Кук прокидається о 4 ранку, тож і ти не лінуйся / Фото adobestock

2. Твій сніданок корисний

Тім Кук знає, що сніданок надзвичайно важливий. Тим паче він займається ще й спортом зранку. Як виглядає ідеальний сніданок для нього: омлет, несолодкі злакові пластівці та мигдалеве молоко. Зазначимо, що перший прийом їжі він ніколи не пропускає.

Ти ж постарайся уникати на сніданок кави та булочок. Різкий стрибок рівня цукру в крові не надто позитивно вплине на твою енергію та самопочуття.



Тім Кук ніколи не пропускає сніданок / Фото pixabay

3. Тренуйся регулярно

Ранок Тіма Кука починається не лише зі сніданку та відповідей на важливі листи. Він також тренується щодня. На його думку, фізична активність не лише приносить користь тілу, а й сприяє свіжості твого мислення.

І з ним складно сперечатися. Тренування дозволяють переключити свою увагу, що позитивно впливає на твій розум.



Тім Кук щодня займається спортом / Фото pixabay

4. Ходи пішки

Ба більше, Тім Кук не просто ходить пішки. Він ще й до полудня встигає находити 8 тисяч кроків. Це позитивно впливає і на його фізичний стан, і на можливість обміркувати важливі справи.

У коронавірусну епоху думка про ходіння пішки, до прикладу, на роботу не така вже й страшна. Тож не лінуйся. Тим паче, що це дозволить тобі додати ще одну фізичну активність до свого життя.



Тім Кук до полудня встигає находити 8 тисяч кроків / Фото pixabay

5. Спи багато

А тепер найскладніше. Тім Кук – не робот, хоча може здаватися інакше, – тож лягає спати він дуже рано. У ліжко глава Apple вкладається о 21:00. Уявив, що ти таке робиш? Складно, але варто спробувати.

Воно й не дивно, адже Кук знаєш, що у проміжку з 23:00 по 01:00 відпочиває наш мозок.



Тім Кук лягає спати о 21:00 / Фото istock

6. Відпочивай активно

Навіть не думай, що на вихідних Тім Кук просто лежить на дивані та дивиться Netflix. Попри те, що директор Apple працює по 12 – 13 годин на день, він вікенд проводить максимально активно. Кук обожнює кататися на велосипеді, ходити в гірські походи, бігати або просто гуляти містом.

Тож спробуй наступних вихідних влаштувати собі активну вилазку. Пам'ятай про те, що потрібно не лише відпочити фізично, а й набратися позитивних емоцій!



На вихідних Тім Кук віддає перевагу активному відпочинку / Фото pixabay

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Скористайся секретами Тіма Кука, аби не лише встигати більше, а й швидше рухатися назустріч власному успіху!