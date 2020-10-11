Жмикрутів не може терпіти ніхто. Надто дріб'язкові чоловіки не приваблюють абсолютно нікого. А оце рахування кожної копієчки перетворює життя на справжній бухгалтерський облік. Ну кому це треба? Але все ж є те, на чому кожен чоловік може економити. І зовсім не соромитися цього.

Почнемо відразу з дисклеймера: економити на своїй коханій, а також здоров'ї – небезпечно для власного ж здоров'я. Вибачай за тавтологію. Втім, є ж низка речей, які не потребують викладання усієї зарплати. І саме про них Men 24 тобі розповість (або нагадає)!

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Одяг

Зовсім не обов'язково купувати надзвичайно дороге вбрання. Почнемо з того, що висока ціна не тотожна зі стильним виглядом. А також нагадаємо тобі про те, що покупка надто великої кількості одягу лише спустошує твій гаманець та забиває геть увесь вільний простір в оселі.

Тож ми рекомендуємо турбуватися про базовий гардеробом. Він найважливіший. Решту вбрання можна купувати, але без надмірного фанатизму.

І не забувай, що деякому одягу личить "старіння", тож не варто соромитися носити свою затерту косуху або старі джинси. Головне, щоб на них не було дірок у зоні п'ятої точки.



Потурбуйся про базовий гардероб, а не купую багато одягу / Колаж lifehacker

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Ремонт

Якщо у тебе достатньо часу, аби самостійно займатися ремонтом, – роби це. Кожна панянка оцінить той факт, що шпалери ти поклеїв сам. Та й паркет рівненько поклав своїми ж руками.

Те ж стосується залучення дизайнерів. Їхні послуги не з дешевих, тож подумай, чи варто їх кликати, аби облаштувати свою холостяцьку барлогу. Цілком імовірно, що твого смаку вистачить, аби не зробити ремонт у "pshonka style".



Зовсім не обов'язково кликати майстрів для ремонту / Фото istock

Спорт

У цьому пункті ми згадаємо усіх, хто свого часу купив абонемент до спортзалу, бо так дешевше. Практика свідчить, що наявність абонементу ще не означає, що чоловік ходитиме до спортзалу. Якщо ти сумніваєшся у своїй дисципліні – не оплачуй походи до спортзалу на рік наперед.

Спочатку візьми абонемент на місяць. Цілком імовірно, ти зрозумієш, що походи у зал – не твоє. Натомість можна вибиратися на пробіжки, займатися вдома або ж на турніках біля свого будинку.



Завантаж додаток з вправами та займайся вдома / Фото adobestock

Смартфон

Тут спочатку потрібно виділити для себе основні функції, якими ти користуєшся, а якими – ні. Це дозволить звузити коло при виборі смартфона. Таким чином тобі вдасться зекономити на покупці, адже вихід нової моделі не означає, що вона на дві голови краща, ніж попередня.

Та й узагалі, уже пройшли часи, коли соромно було ходити з дешевим смартфоном. Соромно – купляти дорогий смартфон і виглядати при цьому, наче волоцюга.



Зовсім не обов'язково купувати останній флагманський смартфон / Фото fotolia

Час у соцмережах

У цьому пункті ми торкнемося часових втрат, які безпосередньо впливають на фінансові. От скільки часу ти проводиш у соціальних мережах? А за цей час ти міг би значно більше встигнути, повноцінно відпочити та виконати нагальні справи.

Твоє залипання у соцмережах стає причиною того, що ти вічно нічого не встигаєш. Через це доводиться виконувати робочі питання навіть вдома. А це вже понаднормова робота, за яку тобі не платять. Задумайся над цим!



Зловживання соцмережами забирає надто багато часу / Фото splitshire

Не потрібно рахувати буквально кожну копієчку. Це тобі не принесе бажаного результату. Але варто переглянути свої звички, аби твій гаманець не так швидко спустошувався, а в тебе була можливість відкладати гроші, наприклад, на подорожі. Ми ж надіємося, що скоро це божевілля закінчиться, і ми всі подамося у мандри!

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