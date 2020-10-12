Ни для кого не секрет, что Apple остается одной из самых успешных компаний в мире. Этому, конечно, способствовал Стив Джобс, который буквально из гаража построил целую технологическую корпорацию. Накануне презентации новых iPhone 12, которая состоится 13 октября, Men 24 делится несколькими секретами успеха Тима Кука. Того, кто не только продолжил дело Джобса, но и добавил Apple смелости.

Если тебе кажется, что успешные люди целыми днями расслабляются в джакузи и нагребают лопатами деньги, то это не совсем так. Men 24 знает несколько секретов успеха Тима Кука, нынешнего генерального директора Apple, и с радостью делится ими с тобой.

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1. Просыпайся рано

Нежиться в теплой постели до 10 утра – не про Тима Кука. И не потому, что он не может долго спать. Все из-за уровня ответственности. Если верить ему, то он просыпается в 4 утра. После пробуждения директор Apple завтракает, а потом начинает отвечать на электронные письма.

Мы, конечно, не предлагаем тебе просыпаться в 4 утра. Но можешь попробовать делать это хотя бы до 7:00 . Ты заметишь, насколько у тебя увеличится количество свободного времени.



Тим Кук просыпается в 4 утра, поэтому и ты не ленись / Фото adobestock

2. Твой завтрак полезен

Тим Кук знает, что завтрак очень важен. Тем более он занимается еще и спортом утром. Как выглядит идеальный завтрак для него: омлет, несладкие злаковые хлопья и миндальное молоко. Отметим, что первый прием пищи он никогда не пропускает.

Ты же постарайся избегать на завтрак кофе и булочек . Резкий скачок уровня сахара в крови не слишком положительно повлияет на твою энергию и самочувствие.



Тим Кук никогда не пропускает завтрак / Фото pixabay

3. Тренируйся регулярно

Утро Тима Кука начинается не только с завтрака и ответов на важные письма. Он также тренируется каждый день. По его мнению, физическая активность не только приносит пользу телу, но и способствует свежести твоего мышления.

И с ним сложно спорить. Тренировки позволяют переключить свое внимание , что положительно влияет на твой разум.



Тим Кук ежедневно занимается спортом / Фото pixabay

4. Иди пешком

Более того, Тим Кук не просто ходит пешком. Он еще и до полудня успевает находить 8000 шагов. Это положительно влияет и на его физическое состояние, и возможность обдумать важные дела.

В коронавирусную эпоху мысль о хождении пешком, к примеру, на работу не так уж плоха . Поэтому не ленись. Тем более, что это позволит тебе добавить еще одну физическую активность к своей жизни.



Тим Кук до полудня успевает находить 8000 шагов / Фото pixabay

5. Спи много

А теперь самое сложное. Тим Кук – не робот, хотя может показаться иначе, – поэтому ложится спать он очень рано. В кровать глава Apple укладывается в 21:00. Представил, что ты такое делаешь? Сложно, но стоит попробовать.

Оно и неудивительно, ведь Кук знаешь, что в промежутке с 23:00 по 1:00 отдыхает наш мозг.



Тим Кук ложится спать в 21:00 / Фото istock

6. Отдыхай активно

Даже не думай, что на выходных Тим Кук просто лежит на диване и смотрит Netflix. Несмотря на то, что директор Apple работает по 12 – 13 часов в день, он уик-энд проводит максимально активно. Кук обожает кататься на велосипеде, ходить в горные походы, бегать или просто гулять по городу.

Поэтому попробуй на следующих выходных устроить себе активную вылазку . Помни о том, что нужно не только отдохнуть физически, но и набраться положительных эмоций!



На выходных Тим Кук предпочитает активный отдых / Фото pixabay

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