Типы мужчин, которым никогда не удастся накачать тело
К сожалению, между желанием накачать мышцы и реализацией может возникнуть огромная пропасть. В некоторых случаях виновата генетика, а в других – ты сам. К твоему вниманию 7 типов мужчин, которым никогда не удастся накачать тело. Посмотри, нет ли тебя в этом списке.
Накачать идеальное тело – не сверхпростая задача, поэтому не нужно здесь расслабляться. На Men 24 расскажем тебе о 7 типов мужчин, которым так и не удастся достичь желаемого рельефа.
Примечательно 5 популярных мифов о тренировках, которые мешают достичь желаемого результата
1. Ждун
Это такой человек, который готов менять свою жизнь, но: завтра, с понедельника, после праздников, после дождика в четверг. Поэтому он постоянно находится в режиме ожидания, поскольку считает, что сейчас еще не пришел удобный случай.
- Что стоит сделать? Добавить физические нагрузки в свою повседневную жизнь. Можешь хотя бы сначала отказаться от подъемов лифтом, а также ходить пешком на работу.
Ты постоянно ожидаешь и откладываешь поход в спортзал / Фото istock
2. Лакомка
Ну не можешь ты отказаться от маминых голубцов. Мы бы тоже не отказались, если быть откровенными. Но не стоит запихивать в себя все. Также не забывай о том, что полезная еда – не всегда невкусная!
- Например, майонез замены на сметану. Свинину – на курятину. Это уже позволит тебе снизить калорийность.
3. Вечно травмированный
Еще в 7 классе ты сломал ногу, и до сих пор не решаешься пойти в зал. Ну, конечно же, вдруг там что-то пойдет не так. Не пойдет. Это сарказм, дружище! То же касается слишком нежных мужчин, которые бросают занятия спортом как только начинают болеть мышцы. Спокойно, это нормальное состояние, ведь они растут.
- Просто не нужно перегружать себя. Таким образом ты сможешь и поддерживать физическую форму, и не навредишь собственному здоровью.
Старая травма мешает тебе прогрессировать / Фото pexels
4. Трудоголик
Пойти в зал после работы? Еще таскать "железо"? Вы издеваетесь. Лучше пойду домой и брошу свое изможденное тело на диван. Пожалуй, именно так считают настоящие трудоголики, которые отдают все силы работе.
- Не все профессии требуют физической активности, поэтому мы рекомендуем тебе не пренебрегать занятиями спортом. Если ты целый день сидишь за столом – физическая активность жизненно необходима. Не можешь ходить в зал – выполняй хотя бы упражнения дома утром!
5. Страждущий
Вот уже несколько раз ты пытался начать ходить в зал, полезно питаться, но что-то пошло не так. Тебе очень трудно без бабушкиных пирожков. И тело не слишком охотно реагирует на нагрузку. Бедняжка.
- На самом деле, тебе нужно привыкнуть. Ты же помнишь о том, что привычка вырабатывается в течение 21 дня? Вот давай хотя бы в течение этого времени не останавливайся. Вдруг тебе понравится.
Привыкай к тому, что твоё тело будет всячески отказываться от нагрузок / Фото istock
6. Теоретик
Ты не идешь в спортзал, пока не прочитаешь, что же каждый тренажер может принести твоему телу. Ты внимательно изучаешь советы, связанные с питанием. Да и вообще, ты внимательно относишься ко всему. Но делаешь это для того, чтобы потом сказать: "Я там все почитал. Это мне не подходит".
- Теория важна, но если ты не подкрепить ее практикой, то стоит ли терять свое драгоценное время?
7. Король отмазок
Ураган, ливень, шторм, переполненная маршрутка, роды соседской кошки. Господи, да у тебя найдется 100500 отмазок, чтобы не идти в спортзал. То у тебя нет времени. То у тебя нет сил. Да опомнись уже!
- Остановись и не оправдывай свою лень. Посвящай хотя бы час собственному здоровью. Это позволит тебе потом меньше времени просидеть в очередях к врачам.
То тебе работа мешает, то времени нет на тренировки / Фото pxhere
Не ленись менять свою жизнь уже сегодня. Можешь начать с занятий дома, если не готов тренироваться в зале. Только таким образом ты сможешь делать шаги навстречу желаемому рельефу!
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