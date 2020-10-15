К сожалению, между желанием накачать мышцы и реализацией может возникнуть огромная пропасть. В некоторых случаях виновата генетика, а в других – ты сам. К твоему вниманию 7 типов мужчин, которым никогда не удастся накачать тело. Посмотри, нет ли тебя в этом списке.

Накачать идеальное тело – не сверхпростая задача, поэтому не нужно здесь расслабляться. На Men 24 расскажем тебе о 7 типов мужчин, которым так и не удастся достичь желаемого рельефа.

Примечательно 5 популярных мифов о тренировках, которые мешают достичь желаемого результата

1. Ждун

Это такой человек, который готов менять свою жизнь, но: завтра, с понедельника, после праздников, после дождика в четверг. Поэтому он постоянно находится в режиме ожидания, поскольку считает, что сейчас еще не пришел удобный случай.

Что стоит сделать? Добавить физические нагрузки в свою повседневную жизнь . Можешь хотя бы сначала отказаться от подъемов лифтом, а также ходить пешком на работу.



Ты постоянно ожидаешь и откладываешь поход в спортзал / Фото istock

2. Лакомка

Ну не можешь ты отказаться от маминых голубцов. Мы бы тоже не отказались, если быть откровенными. Но не стоит запихивать в себя все. Также не забывай о том, что полезная еда – не всегда невкусная!

Например, майонез замены на сметану. Свинину – на курятину. Это уже позволит тебе снизить калорийность.

3. Вечно травмированный

Еще в 7 классе ты сломал ногу, и до сих пор не решаешься пойти в зал. Ну, конечно же, вдруг там что-то пойдет не так. Не пойдет. Это сарказм, дружище! То же касается слишком нежных мужчин, которые бросают занятия спортом как только начинают болеть мышцы. Спокойно, это нормальное состояние, ведь они растут.

Просто не нужно перегружать себя. Таким образом ты сможешь и поддерживать физическую форму, и не навредишь собственному здоровью.



Старая травма мешает тебе прогрессировать / Фото pexels

4. Трудоголик

Пойти в зал после работы? Еще таскать "железо"? В ы издеваетесь. Лучше пойду домой и брошу свое изможденное тело на диван. Пожалуй, именно так считают настоящие трудоголики, которые отдают все силы работе.

Не все профессии требуют физической активности, поэтому мы рекомендуем тебе не пренебрегать занятиями спортом. Если ты целый день сидишь за столом – физическая активность жизненно необходима. Не можешь ходить в зал – выполняй хотя бы упражнения дома утром!

5. Страждущий

Вот уже несколько раз ты пытался начать ходить в зал, полезно питаться, но что-то пошло не так. Тебе очень трудно без бабушкиных пирожков. И тело не слишком охотно реагирует на нагрузку. Бедняжка.

На самом деле, тебе нужно привыкнуть. Ты же помнишь о том, что привычка вырабатывается в течение 21 дня? Вот давай хотя бы в течение этого времени не останавливайся. Вдруг тебе понравится.



Привыкай к тому, что твоё тело будет всячески отказываться от нагрузок / Фото istock

6. Теоретик

Ты не идешь в спортзал, пока не прочитаешь, что же каждый тренажер может принести твоему телу. Ты внимательно изучаешь советы, связанные с питанием. Да и вообще, ты внимательно относишься ко всему. Но делаешь это для того, чтобы потом сказать: "Я там все почитал. Это мне не подходит".

Теория важна, но если ты не подкрепить ее практикой , то стоит ли терять свое драгоценное время?

7. Король отмазок

Ураган, ливень, шторм, переполненная маршрутка, роды соседской кошки. Господи, да у тебя найдется 100500 отмазок, чтобы не идти в спортзал. То у тебя нет времени. То у тебя нет сил. Да опомнись уже!

Остановись и не оправдывай свою лень. Посвящай хотя бы час собственному здоровью. Это позволит тебе потом меньше времени просидеть в очередях к врачам.



То тебе работа мешает, то времени нет на тренировки / Фото pxhere

Не ленись менять свою жизнь уже сегодня. Можешь начать с занятий дома, если не готов тренироваться в зале. Только таким образом ты сможешь делать шаги навстречу желаемому рельефу!