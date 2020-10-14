Якщо ти вперто не хочеш навідуватися до спортзалу, але маєш на меті прокачати круті біцепси, – підтягування саме для тебе. Але не кожен чоловік уміє правильно й ефективно це робити. Men 24 знає кілька секретів від фітнес-тренерів, які дозволять навчитися правильно підтягуватися.

Підтягування – одна з найпопулярніших вправ серед тих, хто займається спортом поза залом. Тож потрібно не лише мати силу, аби їх виконувати, а й володіти технікою. Men 24 ділиться секретами фітнес-тренерів, які дозволяють тобі правильно підтягуватися.

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Зворотній шраг

Зависни на перекладині. Хват зверху. Для виконання цієї вправи зруш лопатки вниз і назад. Так ти відчуєш, як напружуються твої найширші м'язи, а також посунуться плечі.

Якщо твоя форма не дозволяє висіти на перекладині, почни з виконання зворотного шрагу на тренажері верхньої тяги.



Виконуй зворотній шраг на перекладині або тренажері верхньої тяги / Фото pexels

Спеціально прокачуй біцепс

Багато чоловіків не надто активно приділяють увагу окремим тренуванням, спрямованим на двоголовий м'яз плеча. Тобі здається, що він і так відмінно навантажується під час підтягування, то це не зовсім так.

Якщо ж твоя мета – максимальна сила або кількість повторень в одному підході, то слід додати 1 – 2 вправи у тренування, які навантажуватимуть біцепс. Він потребує окремого прокачування.



Виконуй вправи, щоб прокачати біцепс / Фото fitseven

Роби горизонтальні тяги

Фітнес-тренери рекомендують виконувати горизонтальні підтягування. До прикладу, австралійські. Чомусь їх часто недооцінюють. Навіть вважають, що це варіант для панянок. Насправді ж, ця вправа потужна та сприяє прокачуванню та стабілізації плечових суглобів.

Результати горизонтального підтягування ти побачиш уже через 2 тижні занять.



Виконуй горизонтальну тягу / Фото muskul

Якщо користуватися цими трьома секретами, то підтягування не буде тебе чимось надскладним.

P.S. перекладину можна встановити й у себе вдома, тож можна не шукати відмазок, чому ти не можеш виконувати підтягування.

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