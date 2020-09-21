У кого довший 2: Трамп, Гейтс чи Jay-Z – приватні літаки надуспішних чоловіків
Політик Дональд Трамп, музикант Jay-Z, актор Джим Керрі, бізнесмен Білл Гейтс, спортсмен Тайгер Вудс. Що об'єднує всіх цих людей? По-перше, вони мегауспішні. По-друге, мають приватні літаки. У кого найдорожчий – не секрет, а от у кого найдовший?
Men 24 заміряв для тебе літаки п'яти надзвичайно успішних чоловіків із різних сфер – музики, кіно, політики, бізнесу, спорту.
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Дональд Трамп – політик
Один із найдорожчих приватних літаків у світі – Boeing 757 – належить Дональду Трампу. Салон літака нагадує президентський люкс у готелі (що й не дивно, адже Трамп – президент США).
- Ціна цього літака – 100 мільйонів доларів (меблі там із натуральної шкіри, ванні кімнати – так, ванні кімнати – оздоблені золотом). Його розмах крил – 38 метрів, а довжина – приблизно 47 метрів.
Дональд Трамп, президент США / Фото irishtimes.com
Тайгер Вудс – спортсмен
Легенда гольфу Тайгер Вудс за 18 років професійної кар'єри заробив 1,3 мільярда доларів.
- Приблизно 64 мільйони з них гольфіст витратив на літак Gulfstream G550 із розмахом крил у 28 метрів і довжиною у 30.
Тайгер Вудс, легенда гольфу / Фото АР
Джим Керрі – актор
Цей актор знявся у багатьох фільмах, і хоча зараз він на слуху хіба через скандальні заяви про поганий Facebook і Трампа, який зруйнував життя американців, раніше Керрі заробляв по 20 мільйонів доларів на рік.
- Тож і купив собі приватний літак – Gulfstream V. За чутками, літак обійшовся зірці Голлівуду у 60 мільйонів доларів. Розмах крил цього транспорту – 29 метрів, і стільки ж він завдовжки.
Джим Керрі – актор, дисидент / Фото АР
Jay-Z – музикант
Jay-Z – перший репер, який став доларовим мільярдером та засвітився у списку Forbes. Літак Bombardier Challenger 850 подарувала на день батька своєму коханому співачка Бейонсе.
- Bombardier Challenger 850 коштує понад 50 мільйонів доларів. Розмах крил – 21 метр, а довжина – 27 метрів.
Jay-Z – репер, мільярдер, коханий чоловік Бейонсе / Фото xuehua.us
Білл Гейтс – бізнесмен
Мільярдер і творець компанії Microsoft Білл Гейтс – бізнесмен, тож добре вміє рахувати гроші. Що казати, якщо він навіть не має власної яхти, а лиш орендує її.
- Одначе літак у нього є. Це Bombardier Global Express за 40 мільйонів доларів. Його розмах крил – 29 метрів, а довжина – майже 30.
Білл Гейтс має в запасі десь 100 мільярдів доларів і один простенький літак / Фото neweurope.eu
А є й такі успішні чоловіки, які беруть не якістю, а кількістю
Поза конкуренцією тут навіть не Гаррісон Форд, хоча цей актор має 6 літаків, кожен з яких не дешевший за 18 мільйонів, а ще й один вертоліт про запас.
- Рекорди побив Джон Траволта, зірка "Кримінального чтива". У нього не менше ніж 10 літаків. Ба більше, він пілот екстракласу та почесний пілот австралійської авіакомпанії Qantas.
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