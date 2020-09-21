Політик Дональд Трамп, музикант Jay-Z, актор Джим Керрі, бізнесмен Білл Гейтс, спортсмен Тайгер Вудс. Що об'єднує всіх цих людей? По-перше, вони мегауспішні. По-друге, мають приватні літаки. У кого найдорожчий – не секрет, а от у кого найдовший?

Men 24 заміряв для тебе літаки п'яти надзвичайно успішних чоловіків із різних сфер – музики, кіно, політики, бізнесу, спорту.

Тут також цікаве У кого довший: вражаючі факти про автопарки Роналду і Мессі

Дональд Трамп – політик

Один із найдорожчих приватних літаків у світі – Boeing 757 – належить Дональду Трампу. Салон літака нагадує президентський люкс у готелі (що й не дивно, адже Трамп – президент США).

Ціна цього літака – 100 мільйонів доларів (меблі там із натуральної шкіри, ванні кімнати – так, ванні кімнати – оздоблені золотом). Його розмах крил – 38 метрів, а довжина – приблизно 47 метрів.



Дональд Трамп, президент США / Фото irishtimes.com

Тайгер Вудс – спортсмен

Легенда гольфу Тайгер Вудс за 18 років професійної кар'єри заробив 1,3 мільярда доларів.

Приблизно 64 мільйони з них гольфіст витратив на літак Gulfstream G550 із розмахом крил у 28 метрів і довжиною у 30.



Тайгер Вудс, легенда гольфу / Фото АР

Джим Керрі – актор

Цей актор знявся у багатьох фільмах, і хоча зараз він на слуху хіба через скандальні заяви про поганий Facebook і Трампа, який зруйнував життя американців, раніше Керрі заробляв по 20 мільйонів доларів на рік.

Тож і купив собі приватний літак – Gulfstream V. За чутками, літак обійшовся зірці Голлівуду у 60 мільйонів доларів. Розмах крил цього транспорту – 29 метрів, і стільки ж він завдовжки.



Джим Керрі – актор, дисидент / Фото АР

Jay-Z – музикант

Jay-Z – перший репер, який став доларовим мільярдером та засвітився у списку Forbes. Літак Bombardier Challenger 850 подарувала на день батька своєму коханому співачка Бейонсе.

Bombardier Challenger 850 коштує понад 50 мільйонів доларів. Розмах крил – 21 метр, а довжина – 27 метрів.



Jay-Z – репер, мільярдер, коханий чоловік Бейонсе / Фото xuehua.us

Білл Гейтс – бізнесмен

Мільярдер і творець компанії Microsoft Білл Гейтс – бізнесмен, тож добре вміє рахувати гроші. Що казати, якщо він навіть не має власної яхти, а лиш орендує її.

Одначе літак у нього є. Це Bombardier Global Express за 40 мільйонів доларів. Його розмах крил – 29 метрів, а довжина – майже 30.



Білл Гейтс має в запасі десь 100 мільярдів доларів і один простенький літак / Фото neweurope.eu

А є й такі успішні чоловіки, які беруть не якістю, а кількістю

Поза конкуренцією тут навіть не Гаррісон Форд, хоча цей актор має 6 літаків, кожен з яких не дешевший за 18 мільйонів, а ще й один вертоліт про запас.

Рекорди побив Джон Траволта, зірка "Кримінального чтива". У нього не менше ніж 10 літаків. Ба більше, він пілот екстракласу та почесний пілот австралійської авіакомпанії Qantas.

І наостанок Цього просто не могло бути: 5 дивних кіноляпів у начебто історичних фільмах