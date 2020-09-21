У кого длиннее 2: Трамп, Гейтс или Jay-Z – частные самолеты сверхуспешных мужчин
Политик Дональд Трамп, музыкант Jay-Z, актер Джим Керри, бизнесмен Билл Гейтс, спортсмен Тайгер Вудс. Что объединяет всех этих людей? Во-первых, они очень успешны. Во-вторых, имеют частные самолеты. У кого самый дорогой – не секрет, а вот у кого самый длинный?
Men 24 замерял для тебя самолеты пяти чрезвычайно успешных мужчин из разных сфер – музыки, кино, политики, бизнеса и спорта.
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Дональд Трамп – политик
Один из самых дорогих частных самолетов в мире – Boeing 757 – принадлежит Дональду Трампу. Салон самолета напоминает президентский люкс в гостинице (что и не удивительно, ведь Трамп – президент США).
- Цена этого самолета – 100 миллионов долларов (мебель там с натуральной кожи, ванные комнаты – да, ванные комнаты – украшены золотом). Его размах крыльев – 38 метров, а длина – примерно 47 метров.
Дональд Трамп, президент США / Фото irishtimes.com
Тайгер Вудс – спортсмен
Легенда гольфа Тайгер Вудс за 18 лет профессиональной карьеры заработал 1,3 миллиарда долларов.
- Примерно 64 миллиона из них гольфист потратил на самолет Gulfstream G550 с размахом крыльев в 28 метров и длиной в 30.
Тайгер Вудс, легенда гольфа / Фото АР
Джим Керри – актер
Этот актер снялся во многих фильмах, и хотя сейчас он на слуху разве из-за скандальных заявлений о плохом Facebook и Трампе, который разрушил жизнь американцев, ранее Керри зарабатывал по 20 миллионов долларов за год.
- Поэтому и купил себе частный самолет – Gulfstream V. По слухам, самолет обошелся звезде Голливуда в 60 миллионов долларов. Размах крыльев этого транспорта – 29 метров, и столько же он длиной.
Джим Керри – актер, диссидент / Фото АР
Jay-Z – музыкант
Jay-Z – первый рэпер, который стал долларовым миллиардером и засветился в списке Forbes. Самолет Bombardier Challenger 850 подарила на день отца своему любимому певица Бейонсе.
- Bombardier Challenger 850 стоит более 50 миллионов долларов. Размах крыльев – 21 метр, а длина – 27 метров.
Jay-Z – рэпер, миллиардер, любимый мужчина Бейонсе / Фото xuehua.us
Билл Гейтс – бизнесмен
Миллиардер и создатель компании Microsoft Билл Гейтс – бизнесмен, поэтому хорошо умеет считать деньги. Что говорить, если он даже не имеет собственной яхты, а лишь арендует ее.
- Однако самолет у него есть. Это Bombardier Global Express за 40 миллионов долларов. Его размах крыльев – 29 метров, а длина – почти 30.
Билл Гейтс в запасе имеет 100 миллиардов долларов и один простенький самолет / Фото neweurope.eu
А есть и такие успешные мужчины, которые берут не качеством, а количеством
Вне конкуренции здесь даже не Харрисон Форд, хотя этот актер имеет 6 самолетов, каждый из которых не дешевле 18миллионов, но и один вертолет в загашнике.
- Рекорды побил Джон Траволта, звезда "Криминального чтива". У него не менее 10 самолетов. Более того, он пилот экстракласса и почетный пилот австралийской авиакомпании Qantas.
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