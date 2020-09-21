Политик Дональд Трамп, музыкант Jay-Z, актер Джим Керри, бизнесмен Билл Гейтс, спортсмен Тайгер Вудс. Что объединяет всех этих людей? Во-первых, они очень успешны. Во-вторых, имеют частные самолеты. У кого самый дорогой – не секрет, а вот у кого самый длинный?

Men 24 замерял для тебя самолеты пяти чрезвычайно успешных мужчин из разных сфер – музыки, кино, политики, бизнеса и спорта.

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Дональд Трамп – политик

Один из самых дорогих частных самолетов в мире – Boeing 757 – принадлежит Дональду Трампу. Салон самолета напоминает президентский люкс в гостинице (что и не удивительно, ведь Трамп – президент США).

Цена этого самолета – 100 миллионов долларов (мебель там с натуральной кожи, ванные комнаты – да, ванные комнаты – украшены золотом). Его размах крыльев – 38 метров, а длина – примерно 47 метров.



Дональд Трамп, президент США / Фото irishtimes.com

Тайгер Вудс – спортсмен

Легенда гольфа Тайгер Вудс за 18 лет профессиональной карьеры заработал 1,3 миллиарда долларов.

Примерно 64 миллиона из них гольфист потратил на самолет Gulfstream G550 с размахом крыльев в 28 метров и длиной в 30.



Тайгер Вудс, легенда гольфа / Фото АР

Джим Керри – актер

Этот актер снялся во многих фильмах, и хотя сейчас он на слуху разве из-за скандальных заявлений о плохом Facebook и Трампе, который разрушил жизнь американцев , ранее Керри зарабатывал по 20 миллионов долларов за год.

Поэтому и купил себе частный самолет – Gulfstream V. По слухам, самолет обошелся звезде Голливуда в 60 миллионов долларов. Размах крыльев этого транспорта – 29 метров, и столько же он длиной.



Джим Керри – актер, диссидент / Фото АР

Jay-Z – музыкант

Jay-Z – первый рэпер, который стал долларовым миллиардером и засветился в списке Forbes. Самолет Bombardier Challenger 850 подарила на день отца своему любимому певица Бейонсе.

Bombardier Challenger 850 стоит более 50 миллионов долларов. Размах крыльев – 21 метр, а длина – 27 метров.



Jay-Z – рэпер, миллиардер, любимый мужчина Бейонсе / Фото xuehua.us

Билл Гейтс – бизнесмен

Миллиардер и создатель компании Microsoft Билл Гейтс – бизнесмен, поэтому хорошо умеет считать деньги. Что говорить, если он даже не имеет собственной яхты, а лишь арендует ее.

Однако самолет у него есть. Это Bombardier Global Express за 40 миллионов долларов . Его размах крыльев – 29 метров, а длина – почти 30.



Билл Гейтс в запасе имеет 100 миллиардов долларов и один простенький самолет / Фото neweurope.eu

А есть и такие успешные мужчины, которые берут не качеством, а количеством

Вне конкуренции здесь даже не Харрисон Форд, хотя этот актер имеет 6 самолетов, каждый из которых не дешевле 18миллионов, но и один вертолет в загашнике.

Рекорды побил Джон Траволта, звезда "Криминального чтива". У него не менее 10 самолетов . Более того, он пилот экстракласса и почетный пилот австралийской авиакомпании Qantas.