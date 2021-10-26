Комплексом вправ поділився фітнес-тренер Бенно Пітерс. Гайда разом з Men 24 ставати кращою версією себе вчорашнього. Гарантуємо, результати тебе однозначно потішать!

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Чому більшості людей складно побудувати круглі та м'язисті груди? Тому що вони часто роблять не найефективніші вправи. Але за допомогою правильних вправ дуже легко швидко збільшити груди. Ось 4 суперефективні вправи з обтяженням, які допоможуть швидше накачати груди,

– зауважив тренер.

Цікаво, що ці вправи він рекомендує робити після жиму від грудей. Але ти, звичайно ж, можеш виконувати їх як окремий суперсет. Головне – не забути розігріти своє тіло.

1. Зведення рук з гумкою за спиною.

Тренер закликає робити паузу у середині кожного повторення. Потім тобі потрібно схрестити руки над середньою лінією тіла для оптимальної активації м'язових волокон.

Якщо хочеш ускладнити завдання: роби паузи по 5 секунд на половині шляху та тоді, коли повернешся у вихідне положення.

Цільові м'язи: великий грудний м'яз.

2. Підйом руки з гумкою.

Встань на гумку передньою ногою, підійми гумку прямо вгору, долонею до тіла. На рівні шиї потягни гумку в протилежний бік.

Цільові м'язи: великий грудний м'яз (ключиця + грудина).

3. Жим від грудей по черзі з гумкою.

Переконайся, що гумка надійно закріплена за верхньою частиною спини. Тепер просто натисни вперед, змінюючи руки. Спробуй стиснути груди, коли рука повністю витягнута.

Цільові м'язи: великий грудний м'яз.

4. Підйом рук вузьким хватом.

Візьми руки разом і просто підійми їх прямо вгору, але не надто високо, інакше нарощуватимуться м'язи плечей.

Цільові м'язи: великий грудинний (ключичний).

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування:

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Візьми на озброєння комплекс вправ від Бенно Пітерса. Його можна виконувати як окремий суперсет, так і доповнити ним своє звичне тренування грудей. Працюй над собою, виконуй кожне повторення максимально якісно і результат тебе потішить!

Текст публікації Бенно Пітерса

Чому більшості людей складно побудувати круглі та м'язисті груди? Тому що вони часто роблять не найефективніші вправи. Але за допомогою правильних вправ дуже легко швидко збільшити груди. Ось 4 суперефективні вправи з обтяженням, які допоможуть швидше накачати груди. Я рекомендую вам робити їх після важкого жиму від грудей.

1. Зведення рук з гумкою за спиною.

Тренер закликає робити паузу у середині кожного повторення. Потім тобі потрібно схрестити руки над середньою лінією тіла для оптимальної активації м'язових волокон.

Якщо хочеш ускладнити завдання: роби паузи по 5 секунд на половині шляху та тоді, коли повернешся у вихідне положення.

Цільові м'язи: великий грудний м'яз.

2. Підйом руки з гумкою.

Встань на гумку передньою ногою, підійми гумку прямо вгору, долонею до тіла. На рівні шиї потягни гумку в протилежний бік.

Цільові м'язи: великий грудний м'яз (ключиця + грудина).

3. Жим від грудей по черзі з гумкою.

Переконайся, що гумка надійно закріплена за верхньою частиною спини. Тепер просто натисни вперед, змінюючи руки. Спробуй стиснути груди, коли рука повністю витягнута.

Цільові м'язи: великий грудний м'яз.

4. Підйом рук вузьким хватом.

Візьми руки разом і просто підійми їх прямо вгору, але не надто високо, інакше нарощуватимуться м'язи плечей.

Цільові м'язи: великий грудинний (ключичний).

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