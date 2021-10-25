Вибуховим комплексом вправ поділився тренер Фрезер Вілсон. З їхньою допомогою ти зможеш досягнути бажаних результатів. Тож гайда разом з Men 24 ставати кращою версією себе вчорашнього!
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"Надіюся, у вас буде чудовий початок вашого тижня. Зв'язок ваших м'язів – дуже важливий компонент естетики тіла, про який часто забувають. Естетика – це нарощування окремих м'язів для створення більш збалансованої та пропорційної тілобудови", – сказав Вілсон.
Як накачати сильні ноги – комплекс вправ
- Випади зі штангою при ходьбі: 4 підходи по 16 кроків
- Жим квадроциклів: 4 підходи по 20 / 15 / 12 / 10 повторень
- Підйоми ніг на тренажері: 3 підходи по 10 – 15 повторень
- Глибокі присідання з гантелями: 3 підходи по 10 – 12 повторень
- Підйоми на носки: 3 підходи по 20 повторень
- Жим ніг на тренажері: 3 підходи по 10 – 12 повторень
- Підйом на носки на тренажері сидячи: 3 підходи по 8 – 10 повторень
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
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Візьми на озброєння ці вправи. Тобі однозначно сподобаються результати, які не змусять на себе довго чекати. Головне – не перестаратися. Адже сильні ноги повинні поєднуватися з не менш сильним тілом.
Текст публікації Фрезера Вілсона
Тренування величезних ніг.
Проведіть пальцем вліво та збережіть!
"Сподіваюся, у вас буде добрий початок вашого тижня. Зв'язок ваших м'язів – дуже важливий компонент естетики тіла, про який часто забувають. Естетика – це нарощування окремих м'язів для створення більш збалансованої та пропорційної статури".
Випади зі штангою при ходьбі: 4 підходи по 16 кроків
Жим квадроциклів: 4 підходи по 20 / 15 / 12 / 10 повторень
Підйоми ніг на тренажері: 3 підходи по 10 – 15 повторень
Глибокі присідання з гантелями: 3 підходи по 10 – 12 повторень
Підйоми на носки: 3 підходи по 20 повторень
Жим ніг на тренажері: 3 підходи по 10 – 12 повторень
Підйом на носки на тренажері сидячи: 3 підходи по 8 – 10 повторень
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