У экспертов также есть свои предпочтения, подкрепленные научными исследованиями. И поскольку не все любят плавать или имеют бассейн поблизости, есть еще один вид тренировок, который может улучшить твою повседневную жизнь, и который можно выполнять практически где угодно и без специального оборудования.

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Хочешь потанцевать? Как объясняет психотерапевт Ф. Диана Барт, танцы могут "способствовать эмоциональному и физическому исцелению", и это было доказано научными исследованиями. Например, одно исследование показало, что занятия танго в течение полутора часов в неделю могут значительно снизить депрессию. Движение в ритме музыки способствует большей "физической, социальной, эмоциональной и когнитивной" связи, и мы можем быстро это заметить.

Однако, как объясняет Барт, польза танца не ограничивается бальными танцами или посещением занятий. Любой вид движения полезен телу и разуму: занятие зумбой, просмотр хореографических композиций на компьютере, создание собственных хореографических композиций под любимые песни и даже прыжки или жестикуляция в гостиной – все это полезно.

По данным Гарвардского университета, танцы – лучшее упражнение по уходу за телом и умом. Регулярные занятия укрепляют мышцы и кости, уменьшают количество жира, повышают аэробную способность, снижают кровяное давление и улучшают соотношение хорошего и плохого холестерина. Другими словами, как и любой другой вид спорта.



Танцы – лучшее упражнение по уходу за телом и умом / Фото lookstudio

Как говорит психолог, одной из причин, почему многие отказываются уделять этой активности время – стыд. И это ясно. Но преимущество танцев в том, что ты можешь делать это по-своему, дома, в то время и с той интенсивностью, с которой ты хочешь.

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Если ты будешь последовательным и будешь получать удовольствие, ты увидишь преимущества. И кто знает, может, ты запишешься на занятия с другими людьми и познакомишься с новыми.

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