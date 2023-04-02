Саме на них ми і зосередимо нашу увагу. Розповімо тобі далі, які шкідливі звички можуть поставити хрест на результативності тренувань. Перевір, чи немає в тебе однієї або відразу кількох.

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1. Ти пропускаєш вуглеводи

Варто раз і назавжди припинити демонізувати вуглеводи. Пам'ятай, що білок потрібний тобі для нарощування м'язової маси. Натомість вуглеводи – джерело енергії. І вони однозначно потрібні тобі як до, так і після тренування. Головне – вибирати складні, а не рафіновані вуглеводи.



Вуглеводи – джерело енергії для тренувань / Фото freepik

2. Ти робиш надто багато кардіо

Додавання кардіонавантажень до твого розпорядку дня – це добре і правильно. Зрештою, виконання таких вправ, як піші прогулянки, біг, кікбоксинг і танці, можуть допомогти тобі схуднути, зміцнити імунну систему, покращити здоров'я мозку і суглобів, а також підвищити настрій, повідомляє Клівлендська клініка. Але кардіо не повинно бути єдиним або основним фокусом твоїх тренувань. У всьому має бути здоровий баланс.

Для більшості людей, які прагнуть покращити свою фігуру, пріоритетом має бути нарощування м'язової маси, а надмірне кардіотренування зменшує користь для здоров'я і негативно впливає на збільшення м'язової маси,

– пояснює персональний тренер Тайлер Рід.

3. Ти непослідовний

Послідовність важлива, якщо ти хочеш досягти помітних результатів. Тому Рід наголошує, що непослідовність – одна з найгірших фітнес-звичок, яка вбиває твій прогрес у тренуваннях.

За даними OSR Physical Therapy, з одного боку, послідовність у фітнес-режимі допомагає уникнути напруження м'язів, що може підвищити загальну продуктивність. З іншого боку, непослідовність може підвищити ймовірність втоми, що може призвести до травм від надмірних навантажень і гострих ушкоджень.

Якою б не була ваша програма тренувань, щоб побачити результати, ви повинні виконувати її протягом тривалого періоду часу. Тридцятиденні плани здебільшого не приносять користі,

– пояснює Рід.

Такі плани, підкреслює експерт, радше мають стати точкою відліку. І щойно ти з ними впораєшся, ти повинен продовжувати фітнес-рутину, а не зупинятися на досягнутому.

4. Ти недостатньо спиш

Чи знав ти, що достатня кількість сну – ключова частина твоєї фітнес-рутини? Твоє тіло потребує достатньої кількості спокійних годин, щоб належним чином відновитися.



Сон потрібний тобі, щоб відновитися / Фото gpointstudio

Особливо слід звертати увагу на якість сну до і після тренувань. За даними Advanced Sleep Medicine Services, Inc., глибокий сон може покращити твої результати під час тренувань, оскільки саме в цей момент відбувається виділення гормону росту. Спалювання жиру, зміцнення кісток, відновлення м'язів і ріст м'язів – все це відбувається під впливом гормону росту.

Ваше тіло потребує сну, щоб відновитися, і крапка. Якщо ви лягаєте спати занадто пізно і з часом спите менш як сім – вісім годин на добу, це вплине на ваші результати,

– пояснює Рід.

5. Ти пропускаєш вільні ваги

Для досягнення найкращих результатів у твоїй фітнес-програмі, Рід рекомендує використовувати вільні ваги, наприклад, гантелі, гирі та штанги, впродовж значної частини тренувань.

Робота з вільними вагами пов'язана з великою кількістю переваг. Наприклад, додавання гантелей або гир до твоєї рутини може допомогти тобі підвищити потужність, координацію та силу, пояснює WebMD.

Силові тренування з обтяженнями знижують ризик розвитку таких проблем зі здоров'ям, як інсульт, серцево-судинні захворювання або серцевий напад. Вони також допоможуть тобі сформувати рельєфні м'язи, які спалюють зайві жирові відкладення протягом дня. Крім того, вільні ваги надзвичайно універсальні!

6. Ти виконуєш лише ізольовані вправи

Зосередження лише на ізольованих вправах, таких як скручування на біцепс і розгинання ніг, – ще одна головна помилка у фітнесі, якої слід уникати. Замість цього більшість тренувань слід присвятити виконанню складних рухів, таких як присідання і підтягування, пояснює Рід.

За даними ACE Fitness, комплексні вправи, які активують більше однієї групи м'язів одночасно, спалюють більшу кількість калорій, покращують міжм'язову координацію, підвищують ефективність твоїх рухів і прискорюють серцебиття.

7. Ти пропускаєш дні відпочинку

Постійні тренування не приносять тобі жодної користі. Насправді перенапруження в спортзалі та відсутність часу на відпочинок може вбити твій прогрес у тренуваннях. Тому щотижня виділяй цілий вихідний день, щоб дати своєму тілу достатньо часу для відпочинку та відновлення. Рід рекомендує прагнути до щонайменше двох повних вихідних днів, які не йдуть поспіль.



Слід приділяти відпочинку два дні на тиждень / Фото freepik

Тобі може здатися, що це суперечить інтуїції у досягненні твоїх цілей, але це не так. Твоє тіло буде тобі дуже вдячне і почуватиметься відновленим, коли ти повернешся до спортзалу.

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Ну що ж, головні помилки ти вже знаєш. Пора позбуватися цих звичок, щоб не ставити на паузу свій прогрес. Працюй над собою, прокачуй себе та не зупиняйся на досягнутому результаті.

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