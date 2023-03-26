Фітнес-тренер Володимир Сидорук поділився комплексом вправ. З їхньою допомогою можна буде накачати прес у домашніх умовах, використовуючи те, що є у тебе під руками. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

Читай також Улюблений напій у теплу пору року: 5 цікавих фактів і порад для поціновувачів Aperol Spritz

Як накачати прес

Як зазначає фітнес-тренер, це комплекс вправ для тих, хто полюбляє новизну та щось нестандартне. Цього разу для роботи над тілом своєї мрії варто взяти пляшки з водою. У залежності від бажаного рівня навантаження вони можуть бути об'ємом від 0,5 до 1,5 літра.

Зауважимо, що цей комплекс вправ можна виконувати як окремо, так і додати до своєї звичної тренувальної рутини.

Тренер нагадує про важливість розминки перед тренуванням. Це дозволить не лише розігріти м'язи та уникнути травматизму. Ти ще й матимеш можливість покращити результати під час роботи над пресом.

Як правильно виконувати вправи: дивися на відео

У цьому випадку у нас є поєднання трьох вправ, кожна з яких передбачає по 30 повторень. Їх варто виконувати одну за одною без пауз. І лиш після завершення кола ти можеш дозволити собі відпочити упродовж 30 – 90 секунд. Загалом варто виконати 3 – 5 таких кіл.

Я б загострив увагу на відчутті м'язів живота та техніці виконання та відкинув би гоніння за кількістю повторень. Тобто техніка і відчуття в пріоритеті,

– закликає тренер.

Спробуй і ти взяти на озброєння цей комплекс вправ. По-перше, ти зможеш внести трохи різноманітності у роботу над пресом. По-друге, ти матимеш можливість пришвидшити досягнення бажаного результату. По-третє, тренуватися можна буде будь-де та за будь-якої нагоди.

Варте уваги 5 вправ, які допоможуть прокачати рівень тестостерону чоловікові

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібно порадитися щодо роботи над своїм тілом – не соромся звернутися до експерта. Він допоможе підібрати програму тренувань та оптимальний для тебе раціон.