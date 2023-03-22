Ними поділився фітнес-тренер Маркус Філлі, передає Men 24. Він розповів, що потрібно зробити, щоб витрачати менше часу під час тренувань, але не втрачати при цьому в результативності.

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Не переймайтеся тим, що не можете зробити все ідеально. Одне тренування не зупинить ваш прогрес. Постійне відвідування тренувань – це половина успіху,

– наголосив він.

А з допомогою цих трьох порад ти зможеш отримати максимальну віддачу від коротких тренувань. Мовиться про фізичну активність, якій ти приділяєш 30, а то й менше, хвилин.

1. Не забудь підготуватися

Якщо у тебе обмаль часу, може виникнути спокуса пропустити розминку або заминку, але Філлі попереджає, що це хибна економія. Вона може стати причиною довгострокових наслідків – травм.

Підготовка не повинна бути довгою, щоб бути ефективною. Ці кілька хвилин допоможуть вашому тілу і мозку налаштуватися і підготуватися до майбутньої роботи,

– підкреслив тренер.

Тож він рекомендує звернути увагу на рухи в основному тренуванні та спробувати відтворювати подібні під час розминки. Це дозволить розігріти ті групи м'язів, які ти використовуватимеш.

2. Тренуйся на силу

"Досить спокусливо думати, що високоінтенсивне тренування на кшталт класичного кросфіт-тренування зробило для вас щось особливе, адже ви відчували такий сильний біль і корчилися на підлозі. Але мені б хотілося, щоб ви використали цю інтенсивність для силового суперсету, а потім вийшли за двері з величезним накачаним пресом", – зауважив він.

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3. Закінчуй тренування на високій ноті

Завершимо тренування якісними м'язовими скороченнями, або у вигляді силового балансу, або у вигляді кондиціонування, або і того, і іншого,

– каже Філлі.

У цьому випадку він рекомендує взяти на озброєння три рухи:

відтискання з упором на одну руку для односторонньої сили;

ряди на одній руці, які відпрацьовують те ж саме;

подовжену планку на стіні упродовж 45 секунд, щоб опрацювати прес і верхню частину тіла.

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Наостанок він дав ще одну пораду. Мовиться про тренування на час, а не на кількість повторень. Це популярний метод серед кросфітерів, для яких цінна кожна хвилина роботи над власним тілом.