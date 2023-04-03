Цим комплексом поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. Він зауважив, що вправи, як ми всі любимо, нестандартні та в чомусь незручні.
Читай також Просто додай пармезан: у мережі завірусилася свіжа версія популярного Espresso Martini
Як накачати ноги в домашніх умовах
Як каже фітнес-тренер, вправи виконуються за коловою схемою. Спочатку берешся за першу, потім за другу, за третю і знову за першу. Між кожним колом слід робити по 1 хвилині відпочинку. Загальна кількість кіл: 3 – 4.
Тренер пропонує слідкувати за технічними деталями. Слід розуміти, що кожну вправу можна зробити менш ефективною, якщо ти десь хитруватимеш.
Як правильно виконувати вправи: дивися на відео
Перша вправа
"Пістолетик, але у нас дві ноги на підлозі, зверніть увагу. Тобто друга у нас для рівноваги та балансу. Опорна не випрямляється повністю в коліні. Виконали на ліву – одразу переходимо до правої", – зауважив тренер.
Друга вправа
Друга – всім знайомий випад, але виконуємо через перешкоду. Вона може бути уявною або будь-яким іншим предметом, який перешкоджатиме. Спочатку виконуємо на ліву, після цього – на праву. Коліно повністю у верхній точці не випрямляємо, зберігаємо напруження,
– додав він.
Третя вправа
"Ну і знайомий для всіх варіант. Раніше усі виконували підйом з колін у присяд і стрибок. Тут ми виконуємо підйом з колін, випад і стрибок. Важливо під коліна підкладати щось м'яке, наприклад, рушник", – порадив експерт.
Варте уваги Тренування не принесуть жодної користі, якщо в тебе є ці 7 шкідливих звичок
По завершенні останнього підходу необхідно зробити стретчинг. І не забувати насолоджуватися тим, що ти попрацював над собою.
Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.