Цим комплексом поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. Він зауважив, що вправи, як ми всі любимо, нестандартні та в чомусь незручні.

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Як накачати ноги в домашніх умовах

Важливо! Перед виконанням вправ необхідно зробити розминку. Розігрій ноги, щоб не мати хвилювань за те, що може виникнути травматизм.

Як каже фітнес-тренер, вправи виконуються за коловою схемою. Спочатку берешся за першу, потім за другу, за третю і знову за першу. Між кожним колом слід робити по 1 хвилині відпочинку. Загальна кількість кіл: 3 – 4.

Тренер пропонує слідкувати за технічними деталями. Слід розуміти, що кожну вправу можна зробити менш ефективною, якщо ти десь хитруватимеш.

Як правильно виконувати вправи: дивися на відео

Перша вправа

"Пістолетик, але у нас дві ноги на підлозі, зверніть увагу. Тобто друга у нас для рівноваги та балансу. Опорна не випрямляється повністю в коліні. Виконали на ліву – одразу переходимо до правої", – зауважив тренер.

Друга вправа

Друга – всім знайомий випад, але виконуємо через перешкоду. Вона може бути уявною або будь-яким іншим предметом, який перешкоджатиме. Спочатку виконуємо на ліву, після цього – на праву. Коліно повністю у верхній точці не випрямляємо, зберігаємо напруження,

– додав він.

Третя вправа

"Ну і знайомий для всіх варіант. Раніше усі виконували підйом з колін у присяд і стрибок. Тут ми виконуємо підйом з колін, випад і стрибок. Важливо під коліна підкладати щось м'яке, наприклад, рушник", – порадив експерт.

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По завершенні останнього підходу необхідно зробити стретчинг. І не забувати насолоджуватися тим, що ти попрацював над собою.

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