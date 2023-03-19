Силовий тренер і засновник Athlean-X Джефф Кавальєр на своєму каналі поділився безліччю порад про те, як побудувати більші та сильніші біцепси. Зокрема він склав рейтинг найкращих і найгірших вправ для цієї групи м'язів.

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У новому відео він ділиться лише двома вправами, які він радить включити до щоденної роботи над руками. Їх варто взяти на озброєння, якщо ти хочеш накачати великі біцепси.

Як накачати великі біцепси

Перша вправа – суворі скручування. Тримаючи штангу нейтральним або супінаційним хватом, розташуйся біля стіни так, щоб твої сідниці, верхня частина спини та голова торкалися поверхні. Потім повільно та контрольовано підіймай штангу вгору і вниз. Ти одразу помітиш, що в цій суворій варіації неможливо використовувати імпульс.

Це дуже перевантажує біцепси, тому що я не маю можливості зробити той замах, який я міг би зробити, якби відходив від стіни,

– пояснює Кавальєр.

Щойно ти починаєш наближатися до невдачі, виконуючи ці строгі скручування, Кавальєр рекомендує відійти від стіни і перевести рух в обманне скручування. Воно додає певного імпульсу половині повторення. Здійми штангу вгору, а потім зосередься на повільному, контрольованому русі вниз. Це збільшить час, який твій біцепс проведе в напрузі, забезпечуючи вищу якість ексцентричного скорочення.

Як накачати великі біцепси: дивися на відео

Друга вправа – це та, яку Кавальєр робить з дитинства. Встань під штангу, взявшись за неї руками, потім нахилися вперед так, щоб голова опинилася між ліктями. Зігни руки, зафіксуй ноги та прес, а потім щосили стримуй опускання тіла.

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Хочеш наростити біцепси – виконуй ці вправи. Гарантуємо, тобі сподобається результат, який не змусить на себе довго чекати. Спробуй і ставай кращою версією себе вчорашнього.

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