Фітнес-тренер Володимир Сидорук показав одну хитрість, яка дозволить прокачати планку. Виведи виконання цієї вправи на новий рівень, щоб досягнути ще крутіших результатів!

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Виклик планкою з пляшкою

Пропоную усім любителям планки і не тільки випробувати свій рівень підготовки та балансу. Працювати будемо з використанням звичайної пляшки (бажано пластикова, думаю, розумієте чому не скляна),

– зауважив тренер.

Він пояснив, для чого тут пляшка. За словами фітнес-тренера, більшість людей виконують планку з зайвими рухами тазу (підіймають, опускають чи хилитають ним з боку в бік). Натомість потрібно зосередитися на утриманні в одній позиції. Допомогти впоратися з цим може пляшка.

Що потрібно зробити

Розташовуючи пляшку на спині (поперековий відділ) намагаємось утримувати спочатку по одній кінцівці в повітрі – 10 секунд, а згодом – утримуючи руку та протилежну ногу,

– додав він.

Як правильно виконувати планку: дивися відео

Тренер зауважив, що якщо ти почнеш тремтіти, наче листочок на вітрі, то не варто перейматися. Це нормально, адже ти міг ніколи не працювати у такій манері. Хай там як, але такий підхід дозволить прокачати планку, правильно її виконувати й отримувати бажаний результат. Спробуй і ти. Тобі сподобається!

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