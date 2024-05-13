Актор австралійського походження з'явиться на мільйонах екранів у ролі Дементуса, лиходія у фільмі "Фуріоза: Сага про Шаленого Макса", який вийде на екрани 24 травня цього року. Він уже викликав неабиякі очікування у шанувальників "Шаленого Макса" й акторів, залучених у знімання цього фільму.

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Гемсворт зазнав серйозних змін

У "Фуріоза: Сага про Шаленого Макса" також знімається Аня Тейлор-Джой, яка зіграє молодшу версію героїні Шарліз Терон в одній з її найлегендарніших ролей, яку ми бачили у фільмі "Шалений Макс: Дорога люті" у 2015 році, і яка тепер перенесеться в минуле в приквелі до цього ж твору.

У цій частині Кріс Гемсворт покаже себе зовсім з іншого боку, ніж ми звикли бачити, адже хоча він все ще не втрачає сили та енергії своїх персонажів, як Тор, цього разу він виглядає досить неохайним (природно, як для постапокаліптичного всесвіту) і дуже напруженим. Адже його персонаж – ватажок банди мотоциклістів, яка захоплює головну героїню і піддає її серйозним випробуванням, щоб вижити. Ми знаємо, що ці характеристики вимагатимуть підготовки, гідної зловмисної та залякувальної сили з того часу, коли все у світі закінчиться, але що це насправді означає?

Перш за все, масштабну трансформацію зачіски та макіяжу, якою Кріс Хемсворт поділився у своїх соціальних мережах. Крім того, це також вимагало тренувань у спортзалі, спеціально розроблених для того, щоб надати сили всьому тілу, як верхній, так і нижній частині тіла, і ось що він розповів про це.

Як тренувався Гемсворт для "Фуріози"

Кидання м'яча

Як ми бачимо з фотографій, якими Кріс Гемсворт поділився в інстаграмі, перше, що входить в його тренування, – це кидання м'яча, яке має слугувати розминкою перед тренуванням.



Кріс Гемсворт кидав м'яч / Фото з інстаграму Гемсворта

Це робиться в чотири підходи по 10 повторень з 30-секундним відпочинком.

Відтискання з гантелями

Зігнувши коліна і розташувавши тулуб під кутом 45 градусів до землі, поклади одну руку на лаву, а іншою візьми гантель, потім підійми її до грудей, опусти і повтори 10 повторень.



Також Гемсворт робив відтискання з гантелями / Фото з інстаграму Гемсворта

Рекомендується робити по 15 підйомів у серії з чотирьох інтервалів з 30-секундними перервами.

Бічні підйоми

На знімках Кріса Гемсворта ми також можемо побачити ренегатський ряд. Для цього актор стоїть у зігнутому положенні та підіймає одну з гантелей, не повертаючи корпус. Потрібно підіймати по одній гирі на кожну руку, зігнувши лікті, здіймати руки до рівня плечей, уникаючи зайвого замаху.



Актор виконував бічні підйоми гантель / Фото з інстаграму Гемсворта

Рекомендується робити по 15 підйомів у серії з чотирьох інтервалів з 30-секундними перервами.

Трицепс на шківі

Закінчуємо серію на шківному тренажері. Візьмися за руків'я двома руками та тягни до низу, щоб випрямити руки. Після цього поверни свої руки у положення з зігнутими ліктями і повтори це.



Завершував коло вправ трицепсом на шківі / Фото з інстаграму Гемсворта

Загалом цей суперсет рекомендують виконувати у 4 колах по 10 повторень.

Варте уваги Спали 100 калорій за лічені хвилини з допомогою цих фізичних активностей

Спробуй і ти виконати вправи, якими нарощував собі брутальну форму Кріс Гемсворт. Можливо, не варто виконувати відразу максимальну кількість повторень. Спробуй робити акцент на якості, а не на кількості на початку. У тебе все вийде!

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