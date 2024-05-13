Актер австралийского происхождения появится на миллионах экранов в роли Дементуса, злодея в фильме "Фуриоза: Сага о Безумном Максе", который выйдет на экраны 24 мая этого года. Он уже вызвал серьезные ожидания у поклонников "Безумного Макса" и актеров, вовлеченных в съемки этого фильма.

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Хемсворт претерпел серьезные изменения

В "Фуриоза: Сага о Безумном Максе" также снимается Аня Тейлор-Джой, которая сыграет младшую версию героини Шарлиз Терон в одной из ее самых легендарных ролей, которую мы видели в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" в 2015 году, и которая теперь перенесется в прошлое в приквеле к этому же произведению.

В этой части Крис Хемсворт покажет себя совсем с другой стороны, чем мы привыкли видеть, ведь хотя он все еще не теряет силы и энергии своих персонажей, как Тор, на этот раз он выглядит довольно неопрятным (естественно, как для постапокалиптической вселенной) и очень напряженным. Ведь его персонаж – главарь банды мотоциклистов, которая захватывает главную героиню и подвергает ее серьезным испытаниям, чтобы выжить. Мы знаем, что эти характеристики потребуют подготовки, достойной злонамеренной и запугивающей силы с того времени, когда все в мире закончится, но что это на самом деле означает?

Прежде всего, масштабную трансформацию прически и макияжа, которой Крис Хемсворт поделился в своих социальных сетях. Кроме того, это также требовало тренировок в спортзале, специально разработанных для того, чтобы придать силы всему телу, как верхней, так и нижней части тела, и вот что он рассказал об этом.

Как тренировался Хемсворт для "Фуриозы"

Бросание мяча

Как мы видим из фотографий, которыми Крис Хемсворт поделился в инстаграме, первое, что входит в его тренировки, – это бросание мяча, которое должно служить разминкой перед тренировкой.

Хемсворт бросает мяч
Крис Хемсворт бросал мяч / Фото из инстаграма Хемсворта

  • Это делается в четыре подхода по 10 повторений с 30-секундным отдыхом.

Отжимания с гантелями

Согнув колени и расположив туловище под углом 45 градусов к земле, положи одну руку на скамью, а другой возьми гантель, затем подними ее к груди, опусти и повтори 10 повторений.

Хемсворт делает отжимания с гантелями
Также Хемсворт делал отжимания с гантелями / Фото из инстаграма Хемсворта

  • Рекомендуется делать по 15 подъемов в серии из четырех интервалов с 30-секундными перерывами.

Боковые подъемы

На снимках Криса Хемсворта мы также можем увидеть ренегатский ряд. Для этого актер стоит в согнутом положении и поднимает одну из гантелей, не поворачивая корпус. Нужно поднимать по одной гире на каждую руку, согнув локти, поднимать руки до уровня плеч, избегая лишнего замаха.

Хемсворт поднимает гантели
Актер выполнял боковые подъемы гантель / Фото из инстаграма Хемсворта

  • Рекомендуется делать по 15 подъемов в серии из четырех интервалов с 30-секундными перерывами.

Трицепс на шкиве

Заканчиваем серию на шкивном тренажере. Возьмись за рукоятку двумя руками и тяни вниз, чтобы выпрямить руки. После этого верни свои руки в положение с согнутыми локтями и повтори это.

Хемсворт работает над трицепсами на шкивном тренажере
Завершал круг упражнений трицепсом на шкиве / Фото из инстаграма Хемсворта

  • В целом этот суперсет рекомендуют выполнять в 4 кругах по 10 повторений.

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Попробуй и ты выполнить упражнения, которыми наращивал себе брутальную форму Крис Хемсворт. Возможно, не стоит выполнять сразу максимальное количество повторений. Попробуй делать акцент на качестве, а не на количестве в начале. У тебя все получится!