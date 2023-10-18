У своєму останньому 30-денному челенджі ютубер Метт Д'Авелла вирішив попрацювати над своєю мобільністю після того, як усвідомив, наскільки сидячим став його спосіб життя. Спочатку він думав, що це буде просто легка розтяжка, але незабаром дізнався, що розширення діапазону рухів тіла важливе не тільки для спортивних досягнень або силових тренувань, але й для всіх аспектів повсякденного життя.

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Насправді мова йде про силові тренування для конкретних суглобів, – розповідає Д'Авеллі тренер з мобільності Амір Зандінеджад. – Традиційні силові тренування спрямовані насамперед на зміцнення м'язів і моделей рухів, а м'язи, як правило, тренуються в середніх діапазонах рухів.

Натомість у мобільності мова йде більше про кінцеві діапазони: суглоби та сполучну тканину. Це області, де ми часто стикаємося з болем, дисфункцією, обмеженнями, дисбалансом, тому ми дійсно можемо розвинути більш всебічно розвинене і витривале тіло, якщо зміцнимо наші слабкі місця.

Упродовж 30 днів Д'Авелла дотримувався програми, розробленої Зандінеджадом. Вона зосереджувалася на проблемних зонах, таких як коліна та щиколотки, а також на стегнах, плечах і хребті.

Програма починалася з розминки суглобів за допомогою контрольованих суглобових обертань (CARS), яка дозволяла усвідомлювати кожну рухому модель, одночасно розширюючи діапазон рухів за межі того, що, ймовірно, вимагається в повсякденній діяльності.

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Негайний вплив цієї рутини був очевидним. Вона почала давати мені більше усвідомлення слабких місць у моєму тілі. Я помітив дисбаланс гнучкості між лівим і правим плечем, а також щиколотками,

– каже Д'Авелла.

Після цього Д'Авелла включив 15-хвилинні тренування на мобільність у свій розпорядок дня і виявив, що вони позитивно впливають на діапазон рухів, яких він зміг досягти у своєму CARS. Однак навіть ця малоінтенсивна активність призводила до певного болю.

Це не найгірший біль у світі, але він точно вказує на те, що я давно не тренував ці м'язи, якщо взагалі тренував,

– каже він.

Він продовжував ці заняття, і з кожним тижнем він додавав більше напруження, оскільки працював над усіма м'язами – від плечей і хребта до стегон і шиї. Наприкінці 30 днів він помітив, що його діапазон рухів покращився після тренувань на CARS, і що він краще може ізолювати кожен окремий рух.

Це не божевільна трансформація, – каже він,

– але цілком реальна.

Спробуй і ти попрацювати над своєю мобільністю. Це однозначно принесе відчутну користь, якщо ти ще й будуєш тіло своєї мрії. Результат тобі сподобається!

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