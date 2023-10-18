В своем последнем 30-дневном челендже ютьюбер Мэтт Д'Авелла решил поработать над своей мобильностью после того, как осознал, насколько сидящим стал его образ жизни. Сначала он думал, что это будет просто легкая растяжка, но вскоре узнал, что расширение диапазона телодвижений важно не только для спортивных достижений или силовых тренировок, но и для всех аспектов повседневной жизни.

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На самом деле речь идет о силовых тренировках для конкретных суставов, – рассказывает Д'Авелли тренер по мобильности Амир Зандинеджад. – Традиционные силовые тренировки направлены, прежде всего, на укрепление мышц и моделей движений, а мышцы, как правило, тренируются в средних диапазонах движений.

В мобильности речь идет больше о конечных диапазонах: суставы и соединительная ткань. Это области, где мы часто сталкиваемся с болью, дисфункцией, ограничениями, дисбалансом, поэтому мы действительно можем развить более всесторонне развитое и выносливое тело, если укрепим наши слабые места.

В течение 30 дней Д'Авелла придерживался программы, разработанной Зандинеджадом. Она сосредотачивалась на проблемных зонах, таких как колени и лодыжки, а также на бедрах, плечах и позвоночнике.

Программа начиналась с разминки суставов с помощью контролируемых суставных вращений (CARS), позволявшей осознавать каждую подвижную модель, одновременно расширяя диапазон движений за пределы того, что, вероятно, требуется в повседневной деятельности.

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Немедленное влияние этой рутины было очевидно. Она начала давать мне большее осознание слабых мест в моем теле. Я заметил дисбаланс гибкости между левым и правым плечом, а также лодыжками,

– говорит Д'Авелла.

После этого Д'Авелла включил 15-минутную тренировку на мобильность в свой распорядок дня и обнаружил, что они оказывают положительное влияние на диапазон движений, которых он смог достичь в своем CARS. Однако даже эта малоинтенсивная активность приводила к определенным болям.

Это не самая плохая боль в мире, но она точно указывает на то, что я давно не тренировал эти мышцы, если вообще тренировал,

– говорит он.

Он продолжал эти занятия, и с каждой неделей он придавал большее напряжение, поскольку работал над всеми мышцами – от плеч и позвоночника до бедер и шеи. В конце 30 дней он заметил, что его диапазон движений улучшился после тренировок на CARS, и что он лучше может изолировать каждое отдельное движение.

Это не безумная трансформация, – говорит он,

– но вполне реальна.

Попробуй и ты поработай над своей мобильностью. Это однозначно принесет ощутимую пользу, если ты строишь тело своей мечты. Результат тебе понравится!

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