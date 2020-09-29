Как тренироваться и питаться, если ты заболел
Осенью заболеть так же легко, как и намочить ноги в луже. К слову, второе может вызвать первое. А что же делать, если ты только что купил абонемент, начал наконец ходить в спортзал, и в один прекрасный день заболел? Мы расскажем, как тренироваться и питаться, если ты заболел.
Сразу же заметим, что мы рекомендуем сделать паузу на время заболевания, чтобы не истощать организм. Но если ты не можешь уже перестать заниматься, то прислушайся к советам, которыми Men 24 с тобой делится.
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Как тренироваться
Снижай интенсивность
Не нужно вести себя так, будто ничего не происходит. Ты заболел, и это уже не очень хорошо влияет на твой общее состояние. Если к этому добавить истощение, связанное с физическими нагрузками, – будь готов к тому, что лечиться ты будешь неделю или даже две.
- Снижай интенсивность нагрузок, чтобы поддерживать тело в форме. От таскания "железа" мы рекомендуем отказаться, чтобы не навредить себе.
Не истощай организм интенсивными тренировками / Фото 9Coach
Не провоцируйте болезнь
Не стоит играть с огнем. Если ты и заболел, то это не значит что нужно и не по погоде одеваться, и холодную воду пить, и кондиционер включать. Не нужно создавать дополнительные нагрузки для организма.
- То же касается упражнений. Интенсивные нагрузки могут стать причиной развития теплового истощения.
Общее состояние
К этому пункту входят сбалансированное питание, отсутствие стрессов, а также полноценный и здоровый сон. Они помогут усилить иммунную систему. Это позволит быстрее выздороветь.
- Поэтому забудь о дефиците калорий, а также запойном просмотре сериалов ночью.
Помни о полноценном сне, сбалансированное питание и отсутствие стрессов / Фото pexels
Как питаться
Жиры в рационе
В твоем привычном рационе должно появиться больше жиров. Эксперты рекомендуют, что их должно быть 20%. Причем не стоит исключать и животные источники. Поэтому сало лишним не будет.
- Холестерин – важная составляющая клеточных мембран, которые поддерживают иммунную систему.
Добавки
Осенью во многих развивается авитаминоз. Поэтому нужно проследить за тем, чтобы твой рацион был богат витаминами, микро- и макроэлементами. Можешь принимать витаминные комплексы (B, C, E, цинк, магний, железо), коэнзим Q10, бета-каротин, адаптогены и глутамин.
- Твоя иммунная система использует глутамин для набора энергии, поэтому эта добавка лишней не будет.
Что сделать перед тренировкой
Тест шейного отдела
Обрати внимание на самочувствие. Если первые признаки простуды не "спустились" ниже шеи: насморк, боль в горле, чихание и другие, то ты можешь себе позволить неинтенсивные силовое или кардиотренировку.
Если у тебя повышенная температура, тело ослаблено, есть кашель и другие признаки сложного заболевания – откажись от тренировки. Позвони своему семейному врачу и возьмись за лечение. Не медли.
Обрати внимание, "спустилась" ли болезнь ниже шеи / Фото shutterstock
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Не пренебрегай своим здоровьем. При первых же признаках заболевания следует сократить количество и интенсивность тренировок, если есть возможность – перейди на занятия дома. Если же твоё состояние ухудшается – обратись к семейному врачу, чтобы он помог тебе как можно скорее встать на ноги!