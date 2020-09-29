Осенью заболеть так же легко, как и намочить ноги в луже. К слову, второе может вызвать первое. А что же делать, если ты только что купил абонемент, начал наконец ходить в спортзал, и в один прекрасный день заболел? Мы расскажем, как тренироваться и питаться, если ты заболел.

Сразу же заметим, что мы рекомендуем сделать паузу на время заболевания, чтобы не истощать организм. Но если ты не можешь уже перестать заниматься, то прислушайся к советам, которыми Men 24 с тобой делится.

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Как тренироваться

Снижай интенсивность

Не нужно вести себя так, будто ничего не происходит. Ты заболел, и это уже не очень хорошо влияет на твой общее состояние. Если к этому добавить истощение, связанное с физическими нагрузками, – будь готов к тому, что лечиться ты будешь неделю или даже две.

Снижай интенсивность нагрузок , чтобы поддерживать тело в форме. От таскания "железа" мы рекомендуем отказаться, чтобы не навредить себе.



Не истощай организм интенсивными тренировками / Фото 9Coach

Не провоцируйте болезнь

Не стоит играть с огнем. Если ты и заболел, то это не значит что нужно и не по погоде одеваться, и холодную воду пить, и кондиционер включать. Не нужно создавать дополнительные нагрузки для организма.

То же касается упражнений. Интенсивные нагрузки могут стать причиной развития теплового истощения .

Общее состояние

К этому пункту входят сбалансированное питание, отсутствие стрессов, а также полноценный и здоровый сон. Они помогут усилить иммунную систему. Это позволит быстрее выздороветь.

Поэтому забудь о дефиците калорий, а также запойном просмотре сериалов ночью .



Помни о полноценном сне, сбалансированное питание и отсутствие стрессов / Фото pexels

Как питаться

Жиры в рационе

В твоем привычном рационе должно появиться больше жиров. Эксперты рекомендуют, что их должно быть 20%. Причем не стоит исключать и животные источники. Поэтому сало лишним не будет.

Холестерин – важная составляющая клеточных мембран , которые поддерживают иммунную систему.

Добавки

Осенью во многих развивается авитаминоз. Поэтому нужно проследить за тем, чтобы твой рацион был богат витаминами, микро- и макроэлементами. Можешь принимать витаминные комплексы (B, C, E, цинк, магний, железо), коэнзим Q10, бета-каротин, адаптогены и глутамин.

⁣Твоя иммунная система использует глутамин для набора энергии , поэтому эта добавка лишней не будет.

⁣Что сделать перед тренировкой

Тест шейного отдела

Обрати внимание на самочувствие. Если первые признаки простуды не "спустились" ниже шеи : насморк, боль в горле, чихание и другие, то ты можешь себе позволить неинтенсивные силовое или кардиотренировку.

Если у тебя повышенная температура, тело ослаблено, есть кашель и другие признаки сложного заболевания – откажись от тренировки . Позвони своему семейному врачу и возьмись за лечение. Не медли.



Обрати внимание, "спустилась" ли болезнь ниже шеи / Фото shutterstock

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