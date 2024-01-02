Учитывая это, Люк Зокки, личный тренер Криса Хемсворта, поделился своими ценными советами о том, как оставаться целеустремленным даже после Нового года.

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Важно поставить перед собой конкретную фитнес-цель, поскольку это является основой для разработки плана диеты и тренировок для достижения этой цели,

– говорит тренер.

Он также отмечает важность быть честным с собой и спрашивать себя, что мотивирует тебя заниматься спортом.

"Выяснив это, вы сможете определить, почему эта цель столь важна для вас, что обычно приводит к последовательности", – добавил он.

Ключ к успеху – маленькие шаги

Достигая этих небольших этапов, вы мотивируете себя, видя, что вы улучшаетесь, даже если результаты не лежат перед вами. Это также напоминает вам, что вы добьетесь своей цели, шаг за шагом. Ничего не происходит сразу. Иногда прогресс не сразу заметен. Поэтому дневник и фотоальбом могут быть полезны, чтобы напоминать вам о том, чего вы уже достигли,

– посоветовал тренер.

Стоит записать свои цели и держать их на видном месте. Это, по словам тренера, послужит маленьким напоминанием в те дни, когда тебе не хочется тренироваться или просто не хочется сидеть на диете.

В начале не усложняй свои тренировки и не выполняй слишком много упражнений. Более важны реалистичные цели и тренировки, которых ты хочешь придерживаться дольше, чем несколько недель.



Не перегружай себя сразу же / Фото senivpetro

Не стесняйтесь пробовать что-нибудь новое, но помните, что последовательность является ключевым фактором. Даже если это будет только одна прогулка в день, вы всегда достигнете своей цели, если будете соблюдать последовательность,

– призвал он.

Не тренируйся наедине

Фитнес-эксперт также советует найти партнера для групповых тренировок. Крис Хемсворт, как известно, любит заниматься в спортзале со своими братьями.

Если у вас есть кто-то, кто тренируется так же упорно или даже больше, это, безусловно, будет мотивировать вас не отставать от него,

– дает совет эксперт.

Однако основное внимание должно быть сосредоточено на самом теле. К таким признакам, как боль или истощение, следует относиться серьезно, поскольку их игнорирование может негативно отразиться на достижении цели тренировки.

Кроме того, важно не сравнивать себя с физической подготовкой других.

Никто не добьется таких же результатов, как вы, за такое же время. Поэтому следуйте не чужому пути, а своему,

– советует тренер.



Если тренируешься наедине – есть больше шансов сдаться / Фото fxquadro

Упражнения должны оставаться удовольствием

Особенно важный совет – не терять удовольствие от физической активности и не позволять фитнесу развалиться в первые несколько недель.

Не забывайте получать удовольствие! Если вы не получаете удовольствие от процесса, какой смысл? Если физические упражнения превращаются в надоедливую рутину, вы вряд ли будете их придерживаться, ведь никто не любит заниматься рутинной работой,

– отметил он.

Вот еще несколько идей, как сделать занятия спортом более интересными:

Выбирай занятия, которые тебе нравятся. Попробуй разные виды спорта, фитнес-классы или активный отдых на свежем воздухе, пока не найдешь то, что тебе по душе.

Попробуй разные виды спорта, фитнес-классы или активный отдых на свежем воздухе, пока не найдешь то, что тебе по душе. Сделай занятие спортом социальным. Занятия спортом с друзьями или присоединение к группе могут сделать его социальным опытом. Организуй тренировки с друзьями или присоединяйся к групповым занятиям, где ты сможешь встретить людей с похожими интересами.

Занятия спортом с друзьями или присоединение к группе могут сделать его социальным опытом. Организуй тренировки с друзьями или присоединяйся к групповым занятиям, где ты сможешь встретить людей с похожими интересами. Изменения рутина. Внось разнообразие в свой распорядок дня, чтобы разнообразить его.

Внось разнообразие в свой распорядок дня, чтобы разнообразить его. Ставь интересные цели. Ключевыми являются достижимые, но сложные цели, например пробежать определенное расстояние за определенное время или отжаться определенное количество раз.

Ключевыми являются достижимые, но сложные цели, например пробежать определенное расстояние за определенное время или отжаться определенное количество раз. Слушай музыку или подкасты. Создавай энергичные плейлисты с любимыми песнями или слушай подкасты во время тренировки, чтобы ускорить время.

Создавай энергичные плейлисты с любимыми песнями или слушай подкасты во время тренировки, чтобы ускорить время. Попробуй новые формы упражнений. Если тебе легко скучать, поэкспериментируй с разными видами упражнений. Попробуй йогу, танцы, скалолазание или любую другую активность, которая тебе нравится.

Если тебе легко скучать, поэкспериментируй с разными видами упражнений. Попробуй йогу, танцы, скалолазание или любую другую активность, которая тебе нравится. Вознаграждай себя. Установи для себя небольшие вознаграждения после завершения тренировки. Это может быть что-то простое, например, удовольствие от здорового перекуса или время на отдых.

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И помни, что ты тренируешься для себя. Становись лучшей версией себя вчерашнего. Тебе понравится и ты не захочешь останавливаться на достигнутом.

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