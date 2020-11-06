Осенью мы настоятельно рекомендуем заниматься спортом. Но нужно быть очень внимательными, чтобы не допускать этих распространенных ошибок. К твоему вниманию ТОП 9 самых распространенных ошибок во время тренировок осенью, которые делает большинство мужчин. Не делай так!

Тренировка осенью существенно отличается от тренировки летом. Если ты занимаешься в зале, то в холодное время года может быть просто лень туда пойти. Если же на улице – ты просто можешь замерзнуть. Читай на Men 24 о 9 ошибках, которые делают большинство мужчин во время тренировки осенью.

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1. Отсутствует разминка

Разминка важна, ведь она готовит твои мышцы к нагрузкам. Также она способствует уменьшению вероятности получить травму. А заниматься спортом осенью без разогрева мышц – смертельный грех. В холодное время года они не такие эластичные. А это значит, что повредить их можно с легкостью.

Для разминки делай наклоны корпуса, приседания, легкую пробежку . Если ты бегаешь, то перед этим разогрей мышцы бедер, икры, голеностоп, а также колени.

2. Разминка на улице в неправильном одежде

Обычно одежда для спорта на улице – легкая и дышащая. И это неудивительно, ведь она рассчитан на то, чтобы отводить лишнее тепло, которое вырабатывается во время тренировок. По э тому в холодное время года делать на улице разминку в спортивной одежде – не лучшая идея. Ты можешь замерзнуть и навредить своим мышцам.

Поэтому тренеры рекомендуют делать разминку дома . Вполне достаточно будет 5 – 10 минут, чтобы разогреть свое тело. Потом уже можешь выбираться из дома на тренировку на улице.



Делай разминку дома, а потом выбирайся на тренировку / Фото 4Men

3. Нет шапки и шарфа

Шапка и шарф важны, чтобы ты не замерз и не заболел. Помни о том, что твои голова и шея значительно быстрее переохлаждаются, поэтому именно их нужно держать в тепле. Можешь для занятия на улице одеть бафф, а также трикотажную шапку. Как вариант может быть и балаклава. Главное, чтобы тебе хорошо дышалось и было комфортно во время выполнения упражнений.

4. Неправильная обувь

Помни о том, что осенью обувь должна защищать не только от холода, но и от дождя. Поэтому тебе нужно позаботиться о соответствующей паре кроссовок. Более того, они однозначно должны иметь светоотражающие элементы, чтобы тебя было видно, например, во время вечерних или обеденных (темнеет же рано) пробежек.

Неправильная обувь может стать причиной того, что твои ноги замерзнут . В результате ты простудишься и будешь чувствовать себя плохо.

5. Недостаточное употребление воды

Осенью не хочется пить столько воды, сколько летом. Но это не значит, что твой организм совсем уж не теряет драгоценную влагу во время выполнения упражнений. Тренеры предлагают пить воду до тренировки, а также во время и после нее. Не ожидай на чувство сильной жажды, чтобы не было обезвоживания и плохого самочувствия.

Если твоя тренировка длительная – брось в небольшой рюкзак бутылку с водой . Так ты не будешь забывать ее пить.



Не забывай пить воду до, во время и после тренировки / Фото istock

6. Завершение тренировки на улице

Эксперты рекомендуют последний этап тренировки провести дома, где тепло. Надеемся, что у тебя уже тепло. Если этого не делать, то разогретое тело быстро остынет без тренировок, поэтому по дороге домой ты можешь заболеть. Не делай так!

7. Несбалансированное питание

Мы не устаем напоминать о том, что твой рацион должен содержать не только белки. В нем также должны быть и овощи и фрукты, которые насытят организм витаминами, минералами. Более того, они содержат клетчатку, которая не только дарит ощущение насыщенности, но и помогает переваривать пищу.

Заметим, что ВОЗ рекомендует ежедневно съедать 400 граммов фруктов и овощей.

8. Тренируешься, если заболел

Если ты обнаружил, что заболел, – тренироваться не стоит. Вообще. Даже немного. Даже пробежку не стоит позволять. И с работы лучше отпроситься или взять себе больничный. Тебе нужно выздороветь, набраться сил и отдохнуть. А не нагружать свой организм еще больше!

Если ты будешь тренироваться во время болезни – есть вероятность, что процесс выздоровления затянется не на одну неделю . Оно тебе надо?



Если ты заболел – сиди дома / Фото shutterstock

9. Быстро возвращаешься к спорту после выздоровления

Если повезет, ты будешь болеть несколько дней. Возможно, неделю. Но не стоит забывать, что после заболевания твой организм ослаблен. Поэтому не нужно сразу же бежать на тренировку, как только спадет температура. Дай организму несколько дней отдохнуть. А лучше – отдохни и позанимайся немного из дома, чтобы проверить, достаточно ли хорошо ты себя чувствуешь.

Старайся не допускать этих ошибок, если хочешь получить максимум результатов от тренировок осенью. Береги себя и свое здоровье, и будет тебе счастье!