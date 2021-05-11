Не одно исследование показало, что тренировки способны снимать стресс. Поэтому, в следующий раз, когда ты будешь чувствовать, что гнев берет верх, медленно посчитай до 10, а потом выполняй эти движения. Тебе однозначно станет легче. А еще не стоит забывать, что тело тоже будет тебе благодарно!

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3 упражнения, которые помогут снять стресс

1. Выпад с гантелями

Выполняй 1 минуту; повтори по 3 подхода на каждую ногу.

Для выполнения этого упражнения нужно стать прямо, ноги на ширине плеч. Держи гантели по бокам ладонями к телу. И выполняй плавные и глубокие выпады вперед. Оптимально, чтобы твои колени касались пола.



Выполняй выпад с гантелями на каждую ногу / Фото Evo

2. Приседания с одной гирей

Выполняй 45 секунд, затем отдохни 15 секунд; повтори 4 подхода.

Для выполнения этого упражнения нужно встать, поставив ступни шире плеч. Держи гирю обеими руками на груди. А теперь сделай приседания, держа гирю прижатой к груди. Встань и повторы. Помни, что присяд должен быть глубоким и плавным, а твоя спина – ровной.



Позаботься, чтобы присяд был глубоким, а спина – равной / Фото Men's Journal

3. Удары мячом

Выполняй 45 секунд, затем отдохни 15 секунд; повтори 4 подхода.

Возьми в руки медбол. Встань, поставив ступни чуть шире, чем расстояние между бедрами. Подними мяч над головой и держи все мышцы напряженными, когда бросаешь мяч на пол. Когда поднимаешь мяч, старайся держать грудь поднятой, а ягодицы опущенными. Повторяй броски.



Бросание медбола – замечательное упражнение для снятия стресса / Фото Shutterstock

Возьми на вооружение эти упражнения, чтобы с уверенностью побороть стресс в следующий раз. А еще с их помощью можно поддерживать хоть какую-то физическую активность, если ты совсем уж засиделся дома за работой.