За многими великими изобретениями человечества – простая цепочка совпадений. Это не новость, и не секрет. Иногда даже кажется, что даже мощный и умный человек все же не способен реализовать себя, пока какая-то высшая сила – или счастливый случай – не положит решение той или иной проблемы прямо перед его глазами.

О случайностях и совпадениях сегодня и поговорим на Men 24 . Случайностях и совпадениях, которые ощутимо повлияли на человеческую историю, и даже вошли в учебники.

Это интересно Как красивые девушки рекламировали красивые машины: история в фото

Трудности перевода

Если ты имеешь какой-то продукт и собираешься с ним выйти на международный рынок – хорошо подумай над названием . Чтобы не попасть в ситуацию, когда что-то пошло не так, а ты можешь только глазами хлопать.

Почему не продавалась Nova в Латинской Америке

Chevrolet и General Motors в 1970-х представили новую модель автомобиля Nova на рынке Латинской Америки. Но вопреки ожиданиям модель совсем не продавалась.

Почему? Все просто: no va с испанского можно перевести как "не едет". Логично, что людям не очень хотелось покупать автомобиль, который "не едет" – пусть и лишь по названию.

Так что п ришлось срочно делать ребрендинг , и Nova стала Caribe.



Chevrolet Nova – хорошее авто на свое время, но в Америке не поверили / Фото pinterest

Как японское турагентство стало ассоциироваться с извращениями

Куда хуже ситуация произошла в истории со вторым по мощности туристическим агентством Японии – Kinki.

Когда оно вышло на англоязычный рынок, то стало получать запросы по ценам на определенные услуги... Какие предоставлять не собиралось.

Дело в том, что kinki с английского – это, скажем так, "нетрадиционные сексуальные практики" (в народе – "извращения").



Японцы были очень удивлены, когда им перевели слово kinki с английского / Фото pinterest

Почему важно знать, как звучит Just Do It на суахили

И еще одна интересность к теме. Nike организовала съемочную группу в Кении для клипа о новой линейке кроссовок. Участие в съемках принимали представители местного племени Самбуру.

Один из них говорил на камеру знаменитый лозунг – Just Do It, но не на английском, а на своем языке. Чувствуешь, где будет подвох?

К теме Он мог спасти тысячи людей, но люди в него не поверили: веселящий газ