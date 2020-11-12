Здавалося б, на сайті знайомств немає ніяких табу: пиши що хочеш, викладай що хочеш. Але виявилося, що не всі світлини однаково впливають на жінок. Розповідаємо тобі, які фото не варто публікувати в анкеті на сайті знайомств, аби не знизити свої шанси почати стосунки!

Дослідження, проведене сайтом Dating.com, виявило, що 66% жінок вважають фотографії чоловіків без сорочки ознакою незрілості. Але і це ще не все. Більше читай на Men 24.

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Виявилося, типова світлина перед дзеркалом, яка демонструє біцепси та прес, більше не працює. Ба більше, якщо ти хочеш фліртувати з дівчиною у додатках для знайомств, спробуй на початках не надсилати таких світлин їй. Про інтимніші фото узагалі не мовиться!

Фото без сорочки = незрілість

Кумедно, що 90% чоловіків вважають, що селфі без сорочки допоможе фліртувати у мережі. Натомість такі світлини можуть на чверть знизити твої шанси на успіх.



Фото без сорочки дівчата вважають ознакою незрілості / Фото unsplash

Дослідження складалося з двох частин. Перша – інтерв'ю з 2000 випадковими користувачами. Друга – порівняння відповідей з даними, які показав додаток. Результати виявилися несподіваними для чоловіків.

66% жінок заявили, що фото без сорочки – ознака незрілості;

79% додали, що ніколи не зустрічатимуться з чоловіком, у якого є такі фото у профілі.

Цікаве спостереження: дівчата, у чиїх анкетах були фото в бікіні, на 40% підвищували шанси знайти партнера.

Тож, якщо тобі спаде на думку опублікувати на своїй сторінці сайту знайомств фото, на якому ти позуєш без сорочки, – задумайся. Можливо, варто притримати козирі на потім?



Фото з голим торсом краще притримати на потім / Фото unsplash

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