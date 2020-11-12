Казалось бы, на сайте знакомств нет никаких табу: пиши что хочешь, выкладывай что хочешь. Но оказалось, что не все фотографии одинаково влияют на женщин. Рассказываем тебе, какие фото не стоит публиковать в анкете на сайте знакомств, чтобы не снизить свои шансы начать отношения!

Исследование, проведенное сайтом Dating.com , выявило, что 66% женщин считают фотографии мужчин без рубашки признаком незрелости . Но и это еще не все. Более читай на Men 24 .

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Оказалось, типичная фотография перед зеркалом, которая демонстрирует бицепсы и пресс, больше не работает. Более того, если ты хочешь флиртовать с девушкой в ​​приложениях для знакомств, попробуй в начале не рассылать таких фотографий ей. Об интимных фото вообще не говорится!

Фото без рубашки = незрелость

Забавно, что 90% мужчин считают, что селфи без рубашки поможет флиртовать в сети. Но такие фотографии могут на четверть снизить твои шансы на успех.



Фото без рубашки девушки считают признаком незрелости / фото unsplash

Исследование состояло из двух частей. Первая – интервью с 2000 случайными пользователями. Вторая – сравнение ответов данным, которые показало приложение. Результаты оказались неожиданными для мужчин.

66% женщин заявили, что фото без рубашки – признак незрелости;

79% добавили, что никогда не будут встречаться с мужчиной, у которого есть такие фото в профиле.

Интересное наблюдение: девушки, в чьих анкетах были фото в бикини, на 40% повышали шансы найти партнера.

Поэтому, если тебе придет в голову опубликовать на своей странице сайта знакомств фото, на котором ты позируешь без рубашки, – задумайся. Возможно, стоит придержать козыри на потом?



Фото с голым торсом лучше придержать на потом / фото unsplash