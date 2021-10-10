Це можна побачити тільки крізь камеру: прекрасне зоряне небо у роботах Шона Паркера

Мистецтво астрофотографії – особливе заняття. Аби оволодіти ним, треба не тільки мати хорошу техніку, але й добре око та гострий розум. А ще – виховати в собі сувору дисципліну й терплячість.

Адже гарні фото космічних об'єктів, які постійно в русі й відбивають світло під різними кутами, вдаються не так часто. Та покажемо тобі сьогодні світлини одного астрофотографа, Шона Паркера, для якого такі світлини – звична справа.

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Шон Паркер показав, наскільки красивим космос можна побачити з Землі

Шон Паркер – професійний американський фотограф, який мешкає у Тусоні, штат Арізона.

Його роботи публікували багато топових видань від New York Times до Smithsonian.

публікували багато топових видань від New York Times до Smithsonian. Паркер дуже добре знається на електроніці та камерах, і просто дока у мистецтві експозиції.

А ще й терплячий – адже з задоволенням багато годин сидить наодинці у пустелі в очікувані на ідеальну мить для фото.



Зоряне небо в Австралії / Фото Шона Паркера



Bristlecone National Park / Фото Шона Паркера



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Glen Canyon, велика витримка / Фото Шона Паркера



Joshua Tree National Park / Фото Шона Паркера



Milkyway (Чумацький Шлях) / Фото Шона Паркера



Monument Valley / Фото Шона Паркера

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Просто різні фази Місяця в одному кадрі / Фото Шона Паркера



Місяць в Арізоні вночі / Фото Шона Паркера



І Місяць в Арізоні вдень / Фото Шона Паркера



Далекі-далекі галактики (Orion Nebula) / Фото Шона Паркера



Sedona, Arizona / Фото Шона Паркера



Сонячне затемнення / Фото Шона Паркера



Tucson, Arizona / Фото Шона Паркера



Небо в Юті, США / Фото Шона Паркера

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.