Науковці переконані, що є одна характеристика твоєї особистості, яка може змусити тебе стати непривабливою людиною, хоч ти й зірвав генетичний джекпот. Саме на ній ми й зосередимо нашу увагу.

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Що робить тебе менш привабливим?

За даними Гарвардського дослідження, проведеного спільно з Університетом Південної Кароліни, є одна риса, яка робить тебе менш привабливим. Мовиться про humblebrag або – скромне вихваляння. Це змушує інших сприймати тебе, як менш компетентну людину. А разом з цим – менш привабливу.

Термін humblebrag запровадив у 2015 році комік Гарріс Віттел. Ним він позначав знаменитостей, які одночасно скаржилися та хвалилися, думаючи, що це змушує їх здаватися більш "людяними" або пов'язаними з реальністю.

Наприклад, знаменитості, які скаржаться на те, що через пандемію вимушені сидіти вдома, у своїх величезних маєтках десь за містом.

Виверт не працює, тому що, згідно з дослідженням Гарвардської школи бізнесу, він є своєрідною помилковою щирістю. Це змушує людей втрачати довіру до тебе та насправді не допомагає тобі здаватися милим і чесним. А це дві якості, незамінні при ухваленні рішення про те, чи привабливий ти.



Скаржитися – нормально, а от вихвалятися – не зовсім / Фото Tom Pumford

То потрібно просто перестати скаржитися?

Зовсім ні. Іноді скаржитися – цілком нормально. А от поєднувати це з вихваляннями – не найкраща ідея. Таке поєднання безумовно може знизити твої шанси на наступне побачення, роботу чи просто ставлення до тебе. Найкраще, що ти можеш зробити, – розділити речі. Якщо збираєшся скаржитися, роби це, але без вихваляння.

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Тож наступного разу задумайся перед тим, як поєднувати в одному реченні важку роботу та поїздку на Мальдіви. Цілком імовірно, що тебе після цих слів сприйматимуть відвертим хвальком, який зовсім не викликає жалю.