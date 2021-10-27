Ученые уверены, что есть одна характеристика твоей личности, которая может заставить тебя стать непривлекательным человеком, хоть ты и сорвал генетический джекпот. Именно на ней мы и сосредоточим наше внимание.

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Что делает тебя менее привлекательным?

По данным Гарвардского исследования, проведенного совместно с Университетом Южной Каролины, есть одна черта, которая делает тебя менее привлекательным. Речь идет о humblebrag или – скромном хвастанье. Это заставляет других воспринимать тебя как менее компетентного человека. А вместе с этим – менее привлекательного.

Термин humblebrag ввел в 2015 году комик Харрис Виттел. Им он обозначал знаменитостей, которые одновременно жаловались и хвастались, думая, что это заставляет их казаться более "человечными" или связанными с реальностью.

Например, знаменитости, которые жалуются на то, что из-за пандемии вынуждены сидеть дома, в своих огромных имениях где-то за городом.

Уловка не работает, потому что, согласно исследованию Гарвардской школы бизнеса, она является своеобразной ошибочной искренностью. Это заставляет людей терять доверие к тебе и действительно не помогает тебе казаться милым и честным. А это два качества, незаменимые при принятии решения о том, привлекателен ли ты.



Жаловаться – нормально, а вот хвастаться – не совсем / Фото Tom Pumford

Так нужно просто перестать жаловаться?

Вовсе нет. Иногда жаловаться – вполне нормально. А вот совмещать это с хвастаньем – не лучшая идея. Такое сочетание, безусловно, может снизить твои шансы на следующее свидание, работу или просто отношение к тебе. Лучшее, что ты можешь сделать – разделить вещи. Если собираешься жаловаться, делай это, но без хвастанья.

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